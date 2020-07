14 Julio 2020 03:10:00

La moda Covid-19

La pandemia mundial que trae asolado a muchos, de repente se volvió moda entre los funcionarios y políticos de Coahuila, que publican ser portadores de Covid-19 sintiéndose los súper héroes, porque que creen ¡lo vencieron!.



La OMS pintó el virus como letal en algunas personas, altamente contagioso, que aplicaron cuarentena y obligaron a parar la actividad comercial e industrial.



Contrario al ciudadano común que se reservan los nombres, para evitar discriminación u agresiones los funcionarios, Secretarios de Estado, diputados locales, Federales y alcaldes lo hacen público.



Ahora no pasan de llamarlos payasos con disfraz de súper héroes, los que a los pocos días dan a conocer que lo vencieron o será que quieren justificar ausencia y falta de trabajo.



Por cierto podrán donar plasma.



Rebrote



La alerta de rebrote de Covid-19 fue anunciada por el alcalde Alfredo Paredes, luego que un médico contagiado que regresó a laborar dio positivo de nuevo.



Es cuando empiezan las dudas entre el ciudadano, cuando los políticos presumen estar contagiados, se recuperan en dos semanas y por otras vías hay preocupación.



El alcalde de Monclova, Alfredo Paredes, que ya no es el municipio con más casos activos de Covid, reporta un 40 por ciento de uso de ventiladores, 32 pacientes graves y le preocupa el rebrote.



Mes complicado, viene segunda fase.



Acuerdos



El que amaneció temprano haciendo antesala para reunirse con el dirigente nacional de Morena fue Armando Guadiana Tijerina, con eso de que los acuerdos del consejo del domingo, lo siguiente es candidatura a diputados locales.



El senador de Coahuila sabe que Alfonso Ramírez Cuéllar es de dos filos, un día pacta con él y al siguiente hace lo que le ordene Bertha Luján.



Los candidatos a diputados locales propuestos deben reafirmarse estos días y de paso quizás pueda abogue por su amiga Yeidckol Polevnsky, que tomará cauces legales.



Guadiana es y si no está a punto de volverse el senador incómodo de AMLO, al disentir en algunos temas con el Presidente y ahora con Beatriz Gutiérrez, la esposa, a quien le pide aguante vara con las críticas.



A los diputados les dejaron claro, si proponen candidato serán los que inviertan en la campaña y saquen la elección ¿cuántos creen que lo hagan?, Guadiana es uno de ellos, quizás Alejandro Rojas y párele de contar.



Alcaldías



No es el recorte de presupuesto, ni la pandemia de Covid-19, o los problemas sociales de los municipios lo que ocupa y preocupa a los alcaldes, es la elección de 2021.



Candidatos hay por docenas, pero tendría que decirse que los alcaldes tienen enfocadas sus baterías sólo en el que consideran el perfil perfecto para conseguir el triunfo, una sucesión amiga o cómplice.



Se habla que tiene comprometido el presupuesto para hacer la reserva económica que se destinará en la campaña, fantasmas en la nómina y constructoras de familiares que engrosan bolsillo del delfín.



Hugo Lozano, el elegido por Gladys Ayala para sucederlo, el que tiene integrado el cabildo completo para entrar a la contienda con la carta de presentación de la alcaldesa y el aval de Francisco Saracho.



Lo dice a propio y extraños, “el equipo ganador, todo está arreglado para ser y volver a ganar”, les dicen a los “nuevos funcionarios”.



Las obras que le asignan al “canelo de los pobres “ que salió canguro, vía prestanombres, son para prolongar su estancia en Presidencia 3 años más.