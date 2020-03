13 Marzo 2020 04:10:00

La mujer más informada

La mujer más informada de México se dejará ver este viernes en Saltillo. Se trata de Olga Sánchez Cordero, titular de la Secretaría de Gobernación, quien viene como invitada a la clausura del Decimosexto Encuentro Nacional de Defensorías Públicas, que organizó el Tribunal Superior de Justicia del Estado, que preside el magistrado Miguel Felipe Mery.



Doña Olga llega a Coahuila en un momento crucial para el estado, por la problemática que enfrentan las regiones Centro y Carbonífera, y para el país en general por la pandemia del coronavirus.





Más de 300



Si algo habrá en la elección de diputados locales del 7 de junio, serán candidatos. Ante la alianza fallida entre Morena y el Partido del Trabajo, no habrá coaliciones y por lo tanto los 11 partidos políticos con registro en Coahuila, irán por la libre.



Si cada partido postula candidatos en los 16 distritos en disputa, bastante trabajo tendrán para contar los consejeros del Instituto Electoral de Coahuila, en donde Gabriela de León Farías hace las veces de presidenta.



Lo anterior, porque habría 176 candidatos de mayoría relativa y un tanto como suplentes o compañeros de fórmula, sin contar con las listas de prelación de cada partido para tratar de acceder a diputados plurinominales.





¿Cuántos sobreviven?



Por cierto, con el revés al convenio entre el Partido del Trabajo y Morena para integrar la coalición Juntos Haremos Historia en Coahuila, los 11 partidos políticos con posibilidades de participar irán por su cuenta a los comicios del 7 de junio. El caso es inédito en la época contemporánea, pues desde el ahora desaparecido Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila (IEPCC), por donde pasaron el ahora magistrado Homero Ramos Gloria y el notario Leopoldo Lara Escalante, y ahora en el Instituto Electoral no hubo una sola elección sin alianzas.



Las alianzas de siempre eran la del Partido Verde y hasta la Chiquillada, con el PRI, la del PAN con Unidad Democrática de Coahuila y de forma más reciente la de Morena y el PT. Pero esta vez todos van por su cuenta y por lo tanto cada uno deberá demostrar lo que trae. ¿Cuántos sobreviven? ¡Corren apuestas!





Todos tienen interés



Ahora resulta que todo mundo le tomó interés a la problemática del carbón y el que cierra semana en la región Carbonífera es Reyes Flores Hurtado. Según esto, el superdelegado trae la venia del empresario Alfonso Romo, para más señas jefe de la Oficina de Presidencia, para levantar un censo de empresas mineras dedicadas al carbón, en vísperas de que la Comisión Federal de Electricidad reanude las licitaciones para la compra del mineral, cuyo destino final son las plantas termoeléctricas de Nava.



Los productores tienen cita en las instalaciones de la alcaldía de San Juan de Sabinas y además de Flores, estarán representantes de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, de la Dirección General de Minas, Servicio Geológico Nacional y del Fideicomiso del Fondo Minero.





Niño Oportunista



Y otro que llegó al abordaje en plena crisis económica de la región Carbonífera fue Luis Fernando Salazar Fernández, para más señas el ex “Niño Azul”, expanista y ahora diputado federal por Morena.



El periodo electoral está vigente y “el Hooligan”, como lo recuerdan con cariño en el PAN Coahuila, lo sabe, y tal vez por eso no se quiso quedar fuera del tema para después achacarse la eventual solución. Como que en eso de saludar con sombrero ajeno le ha aprendido a su mentor, el senador morenista Armando Guadiana.





Hay formas



Y si en el Gobierno federal realmente quisieran hacer las cosas bien y destrabar la problemática de los carboneros, el tema del censo se podría desarrollar a la par de las licitaciones, por lo menos es lo que señalan en la Administración estatal.



El gobernador Miguel Ángel Riquelme elevó la voz y señaló que si bien está a favor de corroborar que las empresas y productores de carbón cubran requisitos legales, lo que cala es la lentitud con que desde el Centro del país se toman las cosas y el levantamiento del censo, tal y como se plantea, lo único es que atrasará más la solución.



Señaló que la economía de la región Carbonífera agoniza y es necesaria la pronta solución de los reclamos de los empresarios, trabajadores y sus familias.





Llevan mano



Emilio de Hoyos Montemayor y su compañera Zulmma Guerrero Cázares llevan mano en la presentación de la iniciativa para establecer la Ley de Salud Mental para el Estado de Coahuila. La propuesta la depositaron debidamente en el Palacio de Coss y la idea es que se discuta y apruebe en el periodo ordinario de sesiones que está en marcha.



El principal argumento del presidente de la Junta de Gobierno del Congreso local y coordinador de la bancada del partido Unidad Democrática de Coahuila en la prioridad para crear la ley, es garantizar la cobertura en materia de atención médica y el respeto a los derechos humanos de los pacientes con trastornos mentales, a la par de erradicar el estigma que la misma sociedad les impone… Por lo pronto la propuesta será turnada a comisiones.