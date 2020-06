18 Junio 2020 04:07:00

La nostalgia como forma de gobierno

El presidente Andrés Manuel López Obrador, tan amante de utilizar viejas expresiones coloquiales caídas en desuso, así como dichos populares, parece no conocer, u olvidó, el escuchado hace años en tierras de Castaños puesto en boca de un yuntero, quien decía a su ayudante: “No voltees para atrás, porque se nos enchueca el surco”. De forma más elegante, un político francés, entrevistado a propósito de cierto acuerdo de su país con Alemania, le preguntaron cómo era posible que Francia se mostrara tan amistosa con uno de sus enemigos tradicionales, desde la guerra franco-prusiana hasta la Segunda Guerra Mundial. Sin inmutarse, respondió: “Cuando conducimos nuestro automóvil, los franceses echamos muy de vez en cuando un vistazo al espejo retrovisor, pues lo importante y recomendable es ver hacia adelante”.



La recomendación del yuntero y del político galo es pertinente para alguien que, como decían los clásicos, está al frente del timón de un país. López Obrador, en cambio, gusta -para algunos en exceso- hacer referencias al pasado. Igual al inmediato, para culpar a sus antecesores de los problemas que aquejan a la nación, como a personajes y hechos históricos: la Independencia, la Reforma y la Revolución.



Incluso en el logotipo de la 4T, de los cinco personajes que aparecen el más chavo es el general Lázaro Cárdenas, cuyo acto de gobierno modelo a seguir por el actual régimen, la expropiación petrolera, data de hace más de ocho décadas, 82 años, para ser precisos. Del resto, Hidalgo y Morelos escribieron su parte de la historia en el siglo 19, y solo Madero, como Cárdenas, pertenece al siglo pasado.



Por ello no es de extrañar que los principales proyectos de la actual Administración despidan un fuerte olor a museo en un mundo cambiante empujado por los avances tecnológicos: petróleo, carbón y ferrocarriles. No a la energía solar o eólica, a la que hoy por hoy apuesta el resto del mundo: No, la Comisión Federal de Electricidad usará combustóleo y carbón. ¿Energía limpia? ¿Qué es eso?



De allí también la construcción de la discutidísima refinería de Dos Bocas, a la cual se agregó ya la rehabilitación de La Cangrejera y del Tren Maya. Por cierto, al dar el banderazo de inicio de las obras de este ferrocarril, fue penoso ver cómo se ponía en movimiento un convoy compuesto por carros maltratados, ya muy traqueteados, cuya presencia borraba cualquier asomo de modernidad. Únicamente faltó que la máquina fuera de vapor, para completar la escenografía.



Con un país enfrentado a una pandemia que asuela a todo el orbe, problemas capaces de hacer añicos nuestra de por sí ya endeble economía y la violencia en su punto más alto, el Presidente nos receta un decálogo derivado de su vacuna contra el coronavirus: no ser corrupto y portarse bien. Esperemos que la vacuna lopezobradorista sea más efectiva que su fórmula para combatir la delincuencia con abrazos y no balazos.



El pasado, se afirma, es un buen lugar para ir de visita, pero no para quedarse a vivir en él. Hay que ver hacia adelante, señor Presidente -dicho sea con todo respeto-, pues por tanto voltear hacia atrás se nos va enchuecar el surco, o sea, el futuro.





Lo bueno de ser pobre



Nuestro Primer Mandatario descubrió una de las grandes bondades de la pobreza: nada más a quienes tienen bienes los secuestran. Bonito consuelo para quienes el salario, si lo tienen, no les alcanza ni para comer. Además, ya se sabe, los ricos también lloran.