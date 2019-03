17 Marzo 2019 04:10:00

La nueva camada priísta

EN EL PRI DE PIEDRAS Negras han comenzado a reunirse sus figuras, aquellas que quieren que e PRI se convierta de nuevo en la institución que represente los valores e intereses de la población y que defienda a los ciudadanos ante situaciones que puedan ir en contra del bienestar, ya sea por parte de la autoridad o por empresas prestadoras de servicios…



POR ELLO ES QUE en estas semanas al dirigente local Raúl Vela se le ha visto en diálogo franco y abierto con los jóvenes líderes priístas, en quienes descansarán las acciones…



VELA SE HA REUNIDO CON jóvenes priístas líderes como Ramón Hernández Corral, quien es una de las cartas fuertes en el futuro de mediano plazo priísta pero que desde ya se pondría a trabajar en los menesteres legales y de representación ciudadana…



VELA DEBERÁ DE ECHAR mano de todos los priístas que no se olvidan de su partido, que pese a que en su momento no fueron tomados en cuenta ahora se pretende dar pluralidad y que no sea solo un grupo el que decida el futuro y los candidatos del partido…



VEREMOS Y DIREMOS, PUES ya se aproxima el tiempo de los candidaturas en donde no solo quien resulte designado o electo de manera interna deberán de ponerse a trabajar, sino todos los militantes, sobre todo esos jóvenes que están preparados pero que nunca los tomaron en cuenta…



DONDE SE PONDRÁ A TRABAJAR a directora de Transito y Vialidad, Marina Lozano, es en la estrategia de cómo frenar la alta estadística de accidentes viales sobre la calle Abasolo desde el puente uno hasta la calle Periodistas…



Y ES QUE LOS que ingresan desde Texas por esa vía hacia Piedras Negras olvidan que es una calle interior, una vialidad muy concurrida de vehículos en calles transversales, quienes ingresan a gran velocidad en forma irresponsable…



POR ELLO ES QUE Lozano prepara una serie de estrategias en las cuales incluye instalar reductores de velocidad, pues no hay otra forma de advertirles que la velocidad de desplazamiento en esa calle Abasolo sería solo de 30 kilómetros por hora…



DECENAS DE ACCIDENTES OCURREN en Abasolo y las calles transversales de la zona centro en ese tramo, pero es porque unos y otros conductores no tienen la precaución o simplemente olvidan hacer alto en los señalamientos de cada crucero…



VEREMOS Y DIREMOS CÓMO es que resulta esta estrategia de Tránsito y Vialidad…



POR CIERTO EN LOS próximos días ya la jefa de Tránsito y Vialidad Marina Lozano lucirá su uniforme policiaco, pues para ser jefe también debe uno parecerlo y por ello es que ya la mandamás de los Tránsitos ordenó hacer los nuevos uniformes…



LA AUTORIDAD ESTATAL en materia de recaudación deberá de comenzar estrategias más eficientes en esta tarea de pago de derechos vehiculares antes de que el problema de los autos chuecos o registrados con organizaciones tipo Onapafa se convierta en un problema grave…



Y ES QUE DE 65 MIL vehículos en el primer trimestre del año solo menos de 30 mil están al corriente de los pagos, lo que implica que deberán de hacer operativos para conminar a los dueños de automotores a que acudan a pagar…



LA FACILIDAD Y POCA ACCIÓN de las autoridades del SAT y Aduanas para frenar los autos chuecos en su ingreso al país se refleja también en que menos gente que tiene auto registrado no pague sus impuestos…



EL PROBLEMA ES QUE CUANDO uno de eso autos chuecos participa en un accidente y causa ya sea daños materiales o también lesiones, es muy difícil hacerlos que paguen los costos…



OJALÁ Y QUE LA oficina de Óscar López en SATEC inicien esos operativos de invitación primero y luego de sanción para que mayor número de contribuyentes cumplan…



NO SE DEBE DE ESPERAR a que haya un fenómeno como el de las licencias de manejo, en donde con el “Buen Fin” quedaron en evidencia que cientos de miles de personas conducían sus autos sin tener vigente ese documento…



EL TEMA DE LOS MIGRANTES no ha concluido y de eso estamos convencidos sobre todo porque los condicionales o extranjeros siguen en su llegada a Piedras Negras para intentar cruzar a Estados Unidos con o sin documentos…



ESTA SEMANA SE AGRAVÓ la situación para los albergues al ver que decenas de migrantes llegaron a la frontera en la Bestia, el tren, y decidieron bajar justo en los patios de la Aduana…



UNOS CIEN MIGRANTES ARRIBARON Y eso ha hecho que el padre José Guadalupe Valdés del albergue Frontera Digna alerte a las autoridades sobre lo que sucede…



EL FENÓMENO CONTINÚA Y eso podría representar problemas en tema de seguridad y atención a personas en condición de riesgo…