01 Diciembre 2019 04:09:00

La otra cara del Fondo Minero: la conexión Sabinas-Monclova

Una de las novedades para el Presupuesto de Egresos de la Federación 2020 es que desapareció el Fondo Minero, bolsa que de 2014 a 2017 significó 173 millones 931 mil pesos anuales en promedio para Coahuila, según información de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, responsable de su gestión.



Se ha publicado aquí que Armando Guadiana y Eva Galaz, ambos legisladores de mayoría que representan a la entidad, huyeron de su responsabilidad al no asistir –sin causa justificada, pues estuvieron presentes ese mismo día en la Cámara alta– a la trascendental discusión en el Senado del pasado 24 de octubre que, tras una votación dividida (de libre albedrío para los grupos parlamentarios, sin línea como en otras) y con diferencia de apenas cuatro votos, provocó se extinguiese el Fondo y por consecuencia dejase al Estado sin ese ingreso.



Los morenistas no se comprometieron, ni a favor ni en contra, antecedente que los identificará de ahora en adelante. Pero en 2019 todavía hubo recursos para los municipios de la Región Centro y Carbonífera, ya bajo la denominación Fondo para el Desarrollo de Zonas Mineras. Y aquí viene lo interesante.



El Alcalde de Sabinas, emanado de la coalición UDC-PAN, Cuauhtémoc Rodríguez Villarreal, ejerció un monto etiquetado de 65 millones 751 mil pesos, el más alto para un municipio de la entidad solo por detrás de Sierra Mojada, el mayor beneficiado –al menos en el papel– año tras año desde su creación.



Si bien originalmente habían sido contempladas nueve obras públicas en Sabinas, realmente cuatro de ellas fueron ejecutadas con dicho Fondo: “la construcción de elevación del vado del río Sabinas, cubriendo 190 metros lineales en la colonia Lázaro Cárdenas”, entregada por 26 millones 285 mil pesos a Cedro Constructora, S.A. de C.V.; y la “construcción de 4 mil 589 metros cuadrados de pavimentación con concreto hidráulico en la colonia Santo Domingo”, asignada por 6 millones 5 mil 952 pesos a Construcciones y Desarrollo de Asentamientos Humanos, S.A. de C.V.



Otro proyecto favorecido fue el “reemplazo de pasto sintético y barda ciclónica en la cancha de futbol soccer 11 de la Unidad Deportiva Conrado Marines”, agenciado por 8 millones 913 mil pesos a Proyectos y Representaciones Comerciales La Riojeña, S.A. de C.V., sociedad mercantil domiciliada en Saltillo y compuesta por tres socios.



Uno de ellos, Jesús Delabra Monsiváis, registrado como chofer en la Secretaría de Salud del Gobierno estatal durante la Administración anterior, y otra, Gabriela Yazmín Galavíz Gándara, empleada de la Universidad Autónoma de Coahuila, adscrita a la Tesorería General, en el departamento de “Cuentas por Cobrar”. Curioso, por decirlo de alguna manera.



Finalmente el Ayuntamiento de Sabinas contrató a Construcciones Nagu, S.A. de C.V., propiedad de los padres del Presidente Municipal de Monclova, Alfredo Paredes López, para la “construcción de 2 mil 745 metros lineales de colector de aguas negras para varias colonias del sector Norte de la cabecera municipal”, a un costo de 8 millones 245 mil pesos.



Aquí lo importante no es la cantidad (nada despreciables 8.2 millones) sino el hecho. Como el Fondo Minero tenía reglas de operación flexibles, abría la oportunidad a situaciones escandalosas como esta.



Cito un ejemplo: de acuerdo con los Lineamientos para la aplicación de los recursos, establecidos en 2017, “será responsabilidad de cada entidad federativa, municipios o demarcación que su ejercicio se efectúe de acuerdo con las disposiciones aplicables”. Y nada más.





Cortita y al pie



El fallo de las cuatro presuntas licitaciones mencionadas fue formalizado extrañamente el mismo día: 29 de diciembre de 2018 (en plenas vacaciones y a dos días de cerrar el ejercicio fiscal) con la firma del edil, Cuauhtémoc Rodríguez Villarreal.



Es el caso del expediente LO-805028954-E7-2018 a favor de Construcciones Nagu, S.A. de C.V., empresa constituida por Mario Alfredo Paredes Treviño, padre del Alcalde de Monclova, y Ricardo López Campos, tío del Edil.



Las acciones fueron vendidas posteriormente (en 2007) a María Guadalupe López Campos (madre), como consta en la escritura 54 de la Notaría Pública 8, en Monclova, en poder de quien esto escribe.



Para cerrar el círculo familiar, como apoderada de la persona moral figura Nancy Guadalupe Paredes López (hermana del Presidente Municipal).



¿Hay conflicto de interés o delito qué perseguir? Técnicamente podría no haberlo, aunque todo el procedimiento les retrata de cuerpo entero.





La última y nos vamos



Así se realiza la conexión: Bansefi transfiere a las arcas municipales el Fondo Minero, un Alcalde udecista-panista lo reparte a través de obra pública, y uno de los beneficiados es una constructora de la familia de otro Alcalde vecino, a 115 kilómetros de distancia, también panista. ¿Sin recibir una retribución a cambio?



Qué chulada.