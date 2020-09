09 Septiembre 2020 03:10:00

La otra pandemia

Buen día .Hay otra pandemia, y es la del miedo, esto ocasiona nerviosismo, estrés, angustia, psicosis y entonces los involucrados registran síntomas parecidos al Covid-19, pero tras someterse a exámenes resulta que no tienen nada de contagio. Son personas que convivieron con contagiados y al enterarse entonces el nerviosismo registra altos niveles.



En Coquizadora II hay casos de infección, pero no solamente ahí, sino en otras factorías de la localidad, por todos lados, a unos les pega muy duro, a otros de plano nada y se convierten en asintomáticos pero son transmisores, y circular sin protección es como jugar a la ruleta rusa, o caminar en campo minado donde de pronto podría producirse la explosión de contagio en pleno rostro.



Comicios en puerta



Aparentemente ahora sí está cerca el proceso electoral interrumpido desde finales de marzo por la pandemia a efecto de realizar elecciones el 17 de septiembre entre agremiados de las secciones 147 y 288 del Sindicato Democrático, y así las cosas se dispondrá ante los comités locales para que emitan la convocatoria llamando a la gente interesada en participar con el procedimiento.



Dos planillas intervendrán en la justa electoral de la Sección 288, por lo pronto, los Grupos en Unidad ya tiene su line-up integrado por Uriel López candidato a la presidencia del Consejo Local de Vigilancia y Justicia; José Pérez, a la Tesorería; Wilfredo Chavarría a Previsión Social; Luis Díaz a secretaría de Trabajo; Gregorio López, Primer Vocal; y Migdalia González, secretaría de la Vivienda.



Sería la primera ocasión que una fémina llegase a ocupar una cartera sindical, los casos registrados han sido solamente comisiones, y en la Sección 147 ya también tienen listos los candidatos a la reestructura parcial del cuadro directivo, la otra planilla es Democrático-Unidad de Chuy Valdés Orozco.



Consternación



Consternación entre la base trabajadora de la Siderúrgica 2 de Altos Hornos de México provocó el fallecimiento del ex secretario general de la Sección 288, Toño Villanueva por problemas de salud que le provocó problemas respiratorios, se sintió mal, finalmente fue internado en el Seguro Social y falleció la madrugada de ayer martes.



En junio de 2008, Antonio Villanueva de los Santos quien vivía en la colonia Leandro Valle asumió la secretaría general del Comité Ejecutivo Local de la Sección 288 del Sindicato Minero luego que el titular Tomás Hernández Castillo fue electo en la Ciudad de México secretario de Seguridad Social, Previsión e Higiene Industrial del Comité Ejecutivo Nacional.



Asociación en pausa



Hasta diciembre posiblemente estén llegando a un arreglo de asociación Altos Hornos de México y Grupo Villacero, así que en septiembre nada, de tal forma que mientras tanto a continuar batallando y será crucial el cuarto y último trimestre del año, pero lo que queda claro es que esa prórroga de tres meses al proceso de estudio es porque están interesados, sin embargo los expertos consideran que el reparto de participación será muy parejo, diferencia pírrica.



Así las cosas, antes de la tradicional peregrinación guadalupana del 11 de diciembre, habría tal vez noticias respecto al desenlace de este proyecto donde se prevé que será afirmativo, es decir que se consumará la asociación entre Altos Hornos de México propiedad de Grupo Acerero del Norte con Lámina y Placa Comercial de Grupo Villacero, pero habrá que esperar.



Por más lanzamientos directos al cuerpo, la corrupción desmedida de Lopitoz no ha podido derrumbar la fuente de empleo que es Altos Hornos de México, ni con todo y su mafia destructora del poder ha logrado tirar a la lona a la siderúrgica. Nunca se había registrado el caso de un corrupto con odio demencial contra la vida y el país.



