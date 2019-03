19 Marzo 2019 04:10:00

La paja en el ojo…

El que de nueva cuenta demostró estar puesto para la polémica, pero no muy bien informado, fue el obispo Raúl Vera. Se dejó caer por el supuesto aumento a las tarifas que los estudiantes pagan por acceso al transporte urbano, cuando en realidad eso no lo aprobó el Cabildo y el costo del pasaje preferente quedó como estaba, es decir, en 6 pesos.



No es la primera vez que don Raúl se gancha de cualquier tema para hacer polémica y calentar el ambiente. Hace unos días alertó sobre el uso de un acuífero que supuestamente dejaría sin agua a Parras y General Cepeda, pero según sus malquerientes en realidad protegía los intereses de un terrateniente.



Ah, pero cuando se le cuestiona sobre los casos de pederastia, o de la cofradía de sacerdotes que hacen cosas prohibidas por el celibato, sencillamente cambia de tema o da por terminadas las entrevistas. Ahí sí se olvida el versículo 7:3 de San Mateo, pues le encanta ver la paja en el ojo ajeno.





Cita con el Presidente



Más que puesto está el superdelegado Reyes Flores Hurtado para la reunión de gabinete estratégico del presidente Andrés Manuel López Obrador. La cita es este martes por la tarde en Palacio Nacional, y aprovechando la vuelta, el coahuilense se reunirá en cortito con el tabasqueño para darle cuentas de los avances en el censo de beneficiarios de programas sociales.



Otro punto en la agenda de la reunión es el de las modificaciones en la distribución de recursos para estancias infantiles. El beneficio no se elimina, habrá apoyo directo a madre o tutor, a razón de mil 600 pesos bimestrales por niños de 1 a 4 años y 3 mil 600 por niños de 1 a 6 años con discapacidad física.





A propósito del Gobierno federal, se sabe que en breve habrá reestructuras importantes en áreas como la Secretaría de Hacienda.



Jornadas de disculpas



Antero Alvarado Saldívar es el alcalde de Allende, y este lunes, al recordar la masacre de 2011, ofreció disculpas a las familias de los muertos y desaparecidos, por las omisiones y participación de autoridades en una de las peores tragedias en México, producto del crimen organizado. No es asunto menor si se considera que de las 21 órdenes de aprehensión en contra de los responsables, 9 son para expolicías municipales.



En una segunda jornada de disculpas, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, este martes ofrecerá una disculpa pública a los padres del saltillense Jorge Antonio Mercado Alonso y de Javier Francisco Arredondo Verdugo, alumnos del Tec de Monterrey asesinados a balazos por elementos del Ejército Mexicano en marzo de 2010, supuestamente al confundirlos con narcotraficantes.





Con las víctimas



También estuvieron en Allende, al lado de las familias de las víctimas, el titular de la Fiscalía General del Estado, Gerardo Márquez Guevara, quien encabezó la ceremonia para recordar a los ausentes y fallecidos en la masacre de hace ocho años, y el fiscal especializado en la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas, José Ángel Herrera.



Quiere hueso federal



Muy confiado ven al coahuilense Alfonso Villarreal Barrera en su intento por hacer la hombrada y colarse como nuevo integrante del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). Asegura tener suficiente experiencia, luego de su muuuy prolongado paso por el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información, de donde fue comisionado por más de una década.



El originario de Castaños presume padrino de lujo, pues es cercano al director de Gobierno en la Secretaría de Gobernación, Javier Guerrero García, y si bien la posición del sampetrino en el Gabinete federal es de primer nivel, son muchos los compromisos políticos de la cuarta transformación. Veremos en qué queda.





No se dan abasto



De por sí éramos muchos, y parió la abuela. El IMSS tiene décadas que no se da a abasto para atender a los derechohabientes y ahí mismo están encendidos los focos de alarma ante la posibilidad de recibir a más de 22 millones de beneficiarios del Seguro Popular, ante la decisión que tomó el presidente Andrés Manuel López Obrador por eliminar el programa.



Antonio Méndez Durán es el coordinador de Programas Médicos de la División de Hospitales, de la Dirección de Prestaciones Médicas, y uno de los más preocupados, pues sabe perfectamente las limitaciones en clínicas y hospitales.



Sólo como dato, menciona que en Coahuila la cantidad de derechohabientes en algún tipo de terapia en instalaciones del Seguro Social fue de 65 mil en 2017 y el año pasado cerró con 72 mil.





Llamado a los ‘Lobos’



La iniciativa de alumnas de la Facultad de Jurisprudencia para reunir en improvisada urna las situaciones de acoso sexual en contra de otras estudiantes, fue sólo el punto de partida para convocatorias similares en otras escuelas de la Universidad Autónoma de Coahuila, en donde manda el rector Salvador Hernández Vélez.



Este lunes trascendió el llamado de Esmeralda Reyes, profesora de la escuela Preparatoria Mariano Narváez, quien convocó a las alumnas de esa y cualquier otra escuela a denunciar las situaciones de acoso. “Somos Lobos, no nos quedemos callados. Aullemos”, señaló la sicóloga, quien precisamente promueve un juicio al interior de la universidad por acoso sexual y laboral en su contra.