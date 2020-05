31 Mayo 2020 03:10:00

La política Covid

Empató Torreón a Monclova en contagiados de coronavirus, otra vez el municipio gobernado por el panista Jorge Zermeño tuvo un sábado negro, según el reporte oficial de la Secretaría de Salud tuvo 32 casos, suma 312 casos; Monclova 312.



El escepticismo invade a muchos que no creen en el reporte el subsecretario de Salud del país, Hugo López Gatell; tampoco lo que números en Coahuila.



La historia de casos y familias que hablan de defunciones por Covid-19 o cuando en un municipio hay movilidad en la calle sin medidas obligatorias y no reporta casos, cualquiera desconfía.



Zermeño opuso resistencia al inicio de la aplicación de medidas, le refutó al Gobernador su decreto y después se le vino en cascada los contagios.



No es que sean mentira el número de contagiados en Torreón, lo que no se cree es municipios que lleven vida normal sin medidas y no registren casos.



La manipulación de números cualquiera lo hace, el pensamiento y decisión del ciudadano ya no es tan fácil.



Cada quien que crea lo que quiera y se cuide tanto o nada como valore su salud y su vida y la de sus seres queridos..



Ajustan medidas



Los bares, antros, cantinas, salones de eventos sociales, cines, gimnasios e iglesias permanecerán cerradas todo el mes de junio.



Son parte de la adecuación de medidas ante la nueva normalidad que, el gobernador Miguel Ángel Riquelme ajustó para evitar nuevos contagios de Covid-19



Entre las medidas está, la permanencia en su casa de trabajadores del Gobierno de más de 60 años o con enfermedades crónico degenerativas.



Los trabajadores de las dependencias retoman labores en oficina con medidas preventivas; el DIF atenderá Comedores de Adulto Mayor con servicio para llevar.



Claro que de acuerdo a la circunstancias de cada región, los Subcomités Regionales pueden hacer los cambios que consideren necesarios, previa autorización del Cabildo.



Allá Torreón a ver qué decide Caravana Frenaa



Torreón hizo la punta en Coahuila, la caravana de vehículos en protesta para pedir la renuncia de Andrés Manuel López Obrador como Presidente de la República a quien acusan errar en su mandato y conducir al país por el rumbo equivocado



Para ser la primera acción del dirigente del Frente Contra AMLO, Martín Bringas, con los que fueron y como haya sido, resulta una protesta de poder económico y de ruido.



Con la debida “Sana distancia” el recorrido terminó en la Plaza Mayor donde gritaron de todo contra AMLO, una protesta que se reportó en varias partes del país.



Destanteada



Los que se dejaron ver compartiendo la “birria” fue al senador Armado Guadiana y el delegado federal Reyes Flores de quien se habla con frecuencia que traen pleito y distanciamiento.



De los que gustan de la apariencias y la falsedad que permiten las redes sociales, los políticos subieron una foto saliendo del restaurante de la colonia Aurora de Saltillo, detallarían que del de “La Güera”.



En la política las cosas funcionan así, se unen por un “proyecto”, obtienen el poder los separa la mentira, ambición y la traición, después se unen por conveniencia.



Guadiana y Reyes Flores más que amigos con cómplices.