23 Agosto 2020 04:10:00

La problemática fronteriza

Ahora que se inicia por parte de CBP, a cargo de Paul del Rincón, un procedimiento adicional de revisión en los cruces migratorios, se entiende que eso causará un trastorno a la convivencia y también a la economía de la región...



Pero no se trata de eso, ni es el objetivo causar ese efecto negativo, sino de causar un verdadero impacto en la región, un impacto en materia de salud de una población de 90 mil habitantes de Eagle Pass y Maverick y de paso que eso beneficie a los más de 200 mil habitantes de Piedras Negras y otros 70 mil de los Cinco Manantiales, donde la cosa se ha complicado en ese tema...



Porque el prohibir a mexicanos cruzar al lado texano no ha sido suficiente para atajar el coronavirus ni en esta frontera ni en Laredo ni en Del Río...



Será caótico esperar seis horas para el cruce y más si consideramos que son miles de horas hombre las que se pierden, además de combustible y por ello es el exhorto permanente de las autoridades de Aduanas de Eagle Pass, de que sólo usen los cruces internacionales si son para actividades esenciales.



Antes de que llegue el otoño se debe de tener una ruta de salida de esta crisis del Covid-19, pues llegado el otoño las enfermedades de temporada serán factor de confusión y hasta más contagios de coronavirus...





Proceso electoral en marcha



Ahora que inicie otra etapa del proceso electoral de Coahuila, los ciudadanos sin duda deberán razonar su voto en base a muchos aspectos, pero sobre todo a lo que se requiere para cada zona o distrito...



La frontera de Coahuila, su población, instituciones y empresas requieren cosas específicas distintas en muchos casos a lo de las regiones Centro, Carbonífera o Sureste, por ello se deberá analizar a los candidatos, que podrían ser más de 10, para ver su preparación, su formación, su sensibilidad y conocimiento de la región...



De no hacerse eso, podríamos caer en errores de que por un voto se impulse a quienes no cuentan con la capacidad o que al final no alcanzarán a impulsar en materia de leyes y reformas lo que la zona fronteriza necesita ...



Habrá candidatos postulados por partidos que serán militantes o ciudadanos, además de independientes que van a competir con reglas ya establecidas y que deberán de hacer campañas de respeto y propuestas y será en base a esas circunstancias y a como razone la ciudadanía que alcanzarán una curul en el Congreso del Estado...



Vemos pues ejemplos de buenos legisladores que ha tenido la región fronteriza con Emilio de Hoyos y la profesora Esperanza Chapa, preparados y que han sido sensibles a lo que la región requiere...



Vienen campañas que serán por mucho distintas a otras que se han realizado y por ello también que serán novedosas para todos...





La aduana todo digital



Ante los problemas que se han generado en materia de salud en todo el país, un sector que no está exento es el de las Aduanas de México y ante eso se ha determinado que todos los procesos de comercio exterior sean 100 por ciento digitales...



Eso también ya aplica en la Aduana de Piedras Negras que dirige José Luis Peña y en donde algunos agentes aduanales se han adaptado desde el principio, mientras que algunos pretenden apenas, a cinco meses de pandemia, hacer sus procesos todos digitales...



La medida es buena, pero no sólo eso, sino que cuida y protege la salud de los trabajadores de comercio exterior...



Habrá que ver cuántos terminan por adaptarse y cuántos apenas comenzarán lentamente a completar este proceso...



Piedras Negras es una frontera importante en el cruce de mercancías, minerales, hidrocarburos y del sector automotriz y por tanto deberá adaptarse para continuar también con la generación de una gran captación de ingresos fiscales…





Reconversión en Cinco Manantiales



Ante la debacle de la actividad minera en la zona norte de Coahuila, hoy los alcaldes y los productores y transportistas, así como todos los involucrados en este proceso, han iniciado una reconversión económica...



Algunos sin duda venderán sus camiones de carga de mineral, otros buscarán adecuarse al transporte de mercancías, sin duda habrá ajuste y desaparición de negocios ya que la actividad esencial que los sostenía ha desaparecido...



Por ello los alcaldes de Nava, Morelos, Allende y Zaragoza cuyos territorios se ven afectados, reciben situaciones de sus habitantes y microempresarios para ver cómo se les ayuda en este proceso...



Son miles de familias que se dedicaban a esto y dependían de la minería en la cadena de valor y hoy ya no tienen actividad...



Se ven talleres y patios con los camiones ahí estacionados, talleres abandonados o incluso en venta y lo que sigue es encontrar cómo reconvertir, pues son muchos meses detenidos y la CFE y sus termoeléctricas sin definir su destino que poco a poco se ve será también su extinción...



Sergio Velázquez, Antero Alvarado, Ángeles Flores y Xavier de Hoyos, alcaldes de esta región, ya han planteado la problemática y pronto habrá una respuesta a esta situación...