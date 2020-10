13 Octubre 2020 03:10:00

La realeza

Buen día .Mientras las mayorías disputan algo de pan, entre hambruna, matazones, dengue, Influenza, desempleo y coronavirus, doña Beatriz Gutiérrez de López Obrador se da la gran vida en Europa, primero acudió a visitar a Sergio Mattarella presidente de Italia, luego en El Vaticano con el Papa Francisco, ahora por Austria con las más altas autoridades de ese país.



No a cualquier chancla reciben esas autoridades eclesiásticas y políticas europeas de alto linaje, seguro que la señora quien en redes ha despreciado a niños con cáncer se fue bien recomendada por sus amistades de la oligarquía ultra conservadora y neoliberal porque su esposo dice que hay austeridad, que está bien pobre el negocio sin recursos para medicinas y quimios.



Imposible que Su Majestad López I le haya cubierto los gastos porque jamás en su vida ha trabajado, ni Afore tiene y tampoco de su sueldo porque dice que percibe una pírrica cantidad que apenas le permite subsistir al lado de su sufrida familia, pero eso sucede en todos los partidos políticos, no es nada extraño, es la verdadera pandemia depredadora.



Y mientras México huele a luto con 83 mil 495 defunciones en medio año debido a la pandemia porque fallaron las estampitas y amuletos del jefe de la ignorancia Lopitoz, este le encargó a su esposa que por favor le pida prestado en su entrevista con el presidente de Austria, Alexander Van Der Bellen el penacho de Moctezuma.



Exigen información



Al parecer de un momento a otro aplicarán el rebaje en nómina a los trabajadores agremiados en la Sección 288 del Sindicato Nacional Democrático y que laboran en la Siderúrgica 2 de Altos Hornos de México por concepto del recurso que aportarán según los acuerdos de la asamblea general extraordinaria celebrada el 23 de julio anterior para pagar honorarios de contadores y abogados.



Esos profesionistas se están haciendo cargo de la denuncia interpuesta por el presunto desfalco de 7.4 millones de pesos a las finanzas de la Sección 288, pero la gente dice que también los jerarcas sindicales, así como convocaron en su momento a asamblea para acordar descuento, también deben convocar para informar periódicamente porque del bolsillo de los trabajadores saldrá el billete para pagar abogados y contadores, además que la base es la agraviada.



Falleció Fidencio Salas



El abogado Fidencio Salas de la Torre falleció en el Hospital General de Zona 7 del IMSS donde permanecía internado afectado por Covid-19, y su deceso causó consternación entre la abogacía monclovense donde era muy apreciado. La última vez que el litigante apareció en público fue durante una reunión donde congregó a los ex aspirantes de Morena a la candidatura a la diputación local por el V Distrito Electoral, descanse en paz.



Mafia albiazul



La mafia del Partido Acción Nacional alzó la mano y exclamó: - Aquí estamos presentes- y es que los sinvergüenzas que encabeza Chuy de León Tello presidente del Comité Directivo Estatal le picaron los ojos a la raza de varias regiones de Coahuila porque únicamente para Ramos Arizpe y Torreón enviaron las cuatro candidaturas plurinominales a diputaciones locales.



De las primeras cuatro pluris un total de 3 corresponden a Torreón y 1 a Ramos Arizpe, y no es correcto porque ya se había acordado que la tercera y cuarta posición iba a ser para los candidatos de mayoría que obtuvieran mayor votación porcentual, de tal forma que el resto de las regiones no tendrán acceso a un asiento de ìgorriónîo sea pluri en la próxima legislatura, la única opción es ganar por el principio de mayoría relativa.



Hasta mañana