18 Abril 2019 03:10:00

La recomendación de Alfredo Paredes

LA RECOMENDACIÓN DE ALFREDO PAREDES, un por favor que sonó más a un exigencia para los directores y jefes de departamento en una reunión antes de irse de vacaciones: cercanía, humildad y apapacho con los ciudadanos.



DOS DÍAS DE ASUETO TIENE la Presidencia Municipal, Alcalde, regidores y directores, excepto los de Servicios Primarios y Seguridad Pública que se mantendrían en servicio.



HACE DÍAS SE DIFUNDIERON RESULTADOS de una consultoría que lo posicionan al Alcalde de Monclova como uno de los mejores evaluados en Coahuila, pero el Edil diría que redoblaría el esfuerzo y mejoraría resultados, que aún habría rezago por atender.



EL LEMA ADOPTADO QUE REMARCA es que “chamba mata grillla”, dejar a lado las denostaciones y ponerse a trabajar”.



DE GRILLOS HABLANDO, PARA LO que no tiene miedo Melba Farías y menos tratándose de mujeres agredidas o vulneradas, ya dijo que ayudará a la ex empleada del regidor César Flores Sosa que reclama su pago.



LA DIPUTADA FEDERAL SUPO DEL caso de la mujer que denunció violación a sus derechos y dijo que le entraba.



EL DEPARTAMENTO JURÍDICO Y LEGAL de la casa de gestoría de la legisladora está al servicio de Cecilia, para poder reclamar sus derechos ante el Regidor independiente.



GRILLOTA LA QUE SE DESATÓ al interior de AHMSA por una información que circuló en redes sociales de un supuesto trabajador de contabilidad de la empresa, quien dio cifras, números y sacó cuentas y pues no coinciden con la carátula



UNA REDACCIÓN QUE SE OÍA en pláticas entre un grupo de sindicalistas mineros por el asunto de las utilidades.



DE PARTE DE LA ACERERA se salió a desmentir versiones y rumores, respetará la ley y los derechos de los obreros, que no hicieran caso a agitadores y gente de mala fe.



SINDICATO Y EMPRESA AÚN SIGUEN poniéndose de acuerdo, para mantener la paz laboral y cerrarle la puerta a la desestabilización.



LA BUROCRACIA DESCANSA, EXCEPTO AQUELLAS áreas que por el servicio que prestan deben estas en actividad, que por lo regular dejan a subalternos o encargados.



MUY EN SERIO, MUY COMPROMETIDO el área de Turismo del Estado, Lupita Oyervides que junto a su equipo se dispuso a trabajar durante el periodo vacacional.



LO MISMO SUPERVISÓ AVANCES PARA el evento de la Procesión del Silencio en Viesca que presidir eventos turísticos.



EN EL PERIODO VACACIONAL SE habla de más de un millón de visitantes y una derrama de 600 millones, y la Secretaria monclovense anda moviéndose muy en su papel, activa.



EN EL ÁMBITO LOCAL TENDRÍA que reconocerse a Agustín Ramos, el director de Protección Civil de Monclova, que muy en serio su papel de responsable de vigilar los balnearios y zonas de riesgo.



UN DIRECTOR DEL MUNICIPIO QUE se ocupa de lo que le toca y hasta de lo que no, pues a veces hasta rescatando o dando apoyo a personas enfermas o de la tercera edad.



EN OTRO TIEMPO FUE REGIDOR del Ayuntamiento y entró en confrontación con el que mandaba, ahora se ve a Agustín trabajar muy de la mano con el Alcalde, muy contento de ser, estar y hacer lo que le toca.