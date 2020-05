21 Mayo 2020 03:10:00

La referencia

Monclova, ejemplo nacional en la lucha contra la pandemia de Covid-19, siendo epicentro de un contagio en el IMSS, se logró contener por la oportuna intervención del alcalde, Alfredo Paredes, que sin vacilar le entró de frente.



Con mucho tacto hizo referencia el Gobernador del Estado, Miguel Ángel Riquelme Solís, en su reciente gira por la ciudad, quien dijo sería gracias al trabajo en equipo con el Ejército Mexicano, IP y respuesta ciudadana.



Muy al tanto estuvo y está la población del problema de salud, que saben quién estuvo siempre al frente de batalla, aportándole, buscando soluciones y por supuesto integrándose otros actores.



La referencia en Monclova en la lucha contra el coronavirus, lo diría un doctor de Zacatecas, fue su Alcalde, un muchacho joven.



Por cierto, una lucha que aún no termina, el número de contagios Covid-19 hasta ayer iba a la baja, con la reactivación económica esta semana aún no se sabe.



Riquelme felicitó al Subcomité de la Región Centro, los Alcaldes por un lado evalúan cuestiones de salud al tiempo que se aplican mejorar condiciones de vida de los ciudadanos.



TODOS O NINGUNO



Los que decidieron repartirse el queso, suponiendo que lo alcanzarán, son líderes de grupo de MORENA en Coahuila, que voluntariamente acordaron proponer y aceptarse sus candidatos a diputados locales, listo el paquete lo definirán en el CEN.



Armando Guadiana, Miroslava Sánchez, Juan Pablo Rodríguez y Javier Borrego entendieron que si alguien estaba decidido a dejar sin candidatos a Morena, era Javier Plata con su denuncia por irregularidades en el proceso interno de elección.



Con decirles que hasta Luis Fernando Salazar ya es cabeza de grupo, y llevó mano en la lista, su recomendado es otro ex panista, Miguel Batarse.



Ahora todos ellos estarán en México viendo el paquetote de candidatos que traen, bruto, como para llevarse el carro completo, aunque por alguna razón dos de ellos pelean las posiciones plurinominales.



Los candidatos son afines de cada uno de ellos, parientes, amigos, hermanos o alguna otra relación por ahí que motivó su anotación en la elección para renovar el Congreso del Estado, y donde apuestan a que ganarán algunos distritos.



FALTANTES



Las deficiencias en el IMSS seguirán de largo, y si para algo sirven las visitas del delegado Leopoldo Santillán a las reuniones del Subcomité en la Región Centro, es para saber que tienen equipo médico incompleto en la Clínica 7.



Por lo pronto, no hay neurocirujano, pediatra no hay, al morir el que tenían y como la pandemia les ocupa y no han conseguido el reemplazo, una especialidad de pocos.



Hay uno y bueno, dejó el IMSS, se independizó, después se convirtió en político y aunque intenta arreglar la cabeza de un ex compañero de partido, diría es causa perdida.



MUCHA VISITA Y…



Igualito anda el delegado del Gobierno Federal en Coahuila, Reyes Flores Hurtado, visitando clínicas y hospitales en Torreón y San Pedro como parte de las tareas en la lucha contra el Covid-19.



El rollo de siempre, atender a pacientes contagiados sin descuidar al derechohabiente y mantener contacto para atender deficiencias y resolver peticiones.



Por alguna razón que sólo los “prietuzcos” saben, no han designado al delegado del ISSSTE, Álvaro Obregón, dicen sólo es el “encargado”, y no es que haga mucha falta pero con una pandemia alguien debe ser responsable directo.