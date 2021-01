17 Enero 2021 04:10:00

La reina de la fiesta

Más desconcertados que molestos, se encuentran en la Diócesis de Linares por el trato que reciben de sus colegas en la capital de Coahuila.



Resulta que, fiel a su estilo, Jaqueline Campbell, para más señas, asesora consentida de don Raúl, se apropió del evento del próximo 29 de enero, cuando el fraile entregará el báculo a Hilario González García, por ahora Obispo en aquella ciudad de Nuevo León.



Lo anterior no tendría nada de malo, a no ser porque la señora Campbell, por alguna razón que solo ella entiende, optó por restringir sobremanera las invitaciones, incluso para los colaboradores más cercanos de quien será el nuevo Obispo de Saltillo. Desde Linares buscan explicaciones. Lo que no saben, aseguran los enterados, es que ella siempre cree ser la reina de la fiesta.











Ya lo sienten



Muy pronto los ayuntamientos comenzaron a resentir los efectos de los recortes presupuestales del Gobierno federal. Nos platican de varios alcaldes que ni aun apretándose el cinturón, sustituyen los recursos perdidos en temas como la seguridad.



Con la reducción del Fortaseg, avalada por diputados federales como Diego del Bosque, Luis Fernando Salazar, Miroslava Sánchez y José Ángel Pérez, las arcas municipales estarán en serios apuros durante todo el año, y el problema es que estamos en enero.











Tenían confianza



Pero si bien la medida estaba por demás cantada por el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, respecto al uso electoral de la pandemia, hubo quienes tenían confianza en que las decisiones en un tema tan relevante, como la distribución y aplicación de las vacunas, no se tomaría a la ligera.



Y justo cuando esto ocurre, se oyen más fuertes voces como las de los gobernadores de la Alianza Federalista, entre ellos el coahuilense, Miguel Ángel Riquelme Solís, quienes insisten en que el tema de las vacunas no se centralice como estrategia electoral, y haya transparencia en el manejo y, de paso, que no se distribuya a cuentagotas, como viene ocurriendo.









Los registros del PRI



Como estaba previsto, este viernes se registraron los aspirantes del PRI a las alcaldías, ante su respectivo comité municipal. Los eventos se transmitieron por medio de redes sociales, ante la imposibilidad de llevar a cabo concentraciones de militantes debido a la pandemia del Covid-19.



Por lo pronto, ya se apuntaron para competir, por Torreón, Román Alberto Cepeda; Saltillo, Chema Fraustro Siller; por Piedras Negras, Norma Treviño; Lupita Murguía, por Monclova, y Georgina Cano, por Acuña, entre otros.









El registro de Chema



Como decimos, Chema Fraustro formalizó su aspiración de contener por el PRI para la Alcaldía de Saltillo, en un acto en el que, para abonar a la sana distancia, fue acompañado por su familia debido a las medidas preventivas contra el Covid-19.



Sin embargo, los priistas saltillenses siguieron su transmisión en vivo a través de redes sociales y aprovecharon para echarle porras.









En caballo de hacienda



Otro priista que se registró como candidato, pero en este caso a la reelección, fue Chema Morales Padilla, quien, según los que saben, va en caballo de hacienda frente a la elección del próximo 6 de junio.



Chema Morales tiene puntos a su favor, para empezar, el resultado en la Administración que encabeza: reducción de la deuda pública histórica, en más de 85%; resolver el problema de la inseguridad, del agua potable y de la deuda social, con la distribución de apoyos sociales.



Otro punto a favor, pero no menos importante, nos comentan, que la oposición anda ocupada en resolver sus propias guerras internas.











Mejores prestaciones



Desde que inició su Administración, Manolo Jiménez, nos comentan, se aplicó en fortalecer el equipo de trabajo de la Presidencia Municipal, y a los empleados les dejó en claro que cuentan con todo su apoyo.



Los trabajadores cuentan con mejores prestaciones, bonos, servicio médico, tienen mejores equipos y como muestra de que se respalda su trabajo, se concretó la entrega de bases laborales a cientos de eventuales que por años esperaron alcanzar esta prestación, para mejorar sus condiciones de vida y la de su familia.



El caso es que cuando termine la actual Administración, la mayor parte de los trabajadores contarán con mejores condiciones laborales.