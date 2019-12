12 Diciembre 2019 04:10:00

La resaca de Felipe

D e acuerdo con las declaraciones de los señores Zambada, al Chupitos CaldeRon se lo puede cargar la tostada... pues la detención de García Luna, ya lo pone bajo la lupa... aunque ande pregonando que él no tiene ninguna culpa



E so que dicen ,que los niños y los borrachos dicen la verdad... en esta ocasión parece que el dicho solo en eso habrá de quedar... pues las acusaciones son directas –dan fechas y locaciones–; así es que presidente y secretario, podrían pasar en Kingsville unas largas vacaciones



A hora llegó la hora, la de la “cruda” realidad... la de hacer frente a la situación, allá en la vecina nación... por lo pronto para ambos, se me ocurre un mensaje al par de bribones: “Saludos desde Allende, cabrones”