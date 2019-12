01 Diciembre 2019 04:10:00

La respuesta en seguridad en Coahuila

QUIEN NO LA PASó muy bien fue la alcaldesa de Villa Unión, Narcedalia Padrón Arizpe, luego de que la Presidencia Municipal y algunos lugares de esa población fueron atacados por civiles armados en un acto que se ve extraño y que nunca se había observado en esa zona…



LA ALCALDESA DIJO QUE el enfrentamiento duró casi dos horas, esto gracias a la rápida respuesta de los oficiales estatales quienes entregaron resultados favorables y repelieron el incidente con apoyo de Piedras Negras y de la Región Carbonífera…



LOS HECHOS COMENZARON al mediodía y sorprendieron a toda la población de esta cabecera municipal y de los municipios cercanos como Guerrero y Allende principalmente…



LA ALCALDESA HA RESPONDIDO A los llamados en ese sentido y afirmó que nunca ha recibido amenazas y que este tipo de incidentes no son comunes en esa población…



VILLA UNIóN ESTá EN EL extremo de los Cinco Manantiales y colinda con Guerrero, pero también conecta mediante brecha con un camino rumbo a Hidalgo, Coahuila, brecha que se origina por el tendido de torres de alta tensión de CFE…



III

HASTA VILLA UNIóN LLEGó el gobernador Miguel Riquelme, para ser claro en su mensaje a la población no solo de ahí, sino de todo el estado en el sentido de señalar y ser contundente en estos temas de seguridad: Estamos aquí y vamos a defender con toda la fuerza del estado a su población…



EL HECHO NO FUE sencillo, al menos cuatro oficiales de Policía fallecieron y seis más están heridos, y tras soportar los emboscados en plena cabecera municipal una hora de refriega, llegó el apoyo y las cosas y resultados cambiaron…



AHí VEMOS EL TEMA de la importancia de que todos los municipios estén dentro del acuerdo de Mando Único, pero que además de eso sus oficiales estén capacitados y bien equipados con chalecos, radios y armamento…



LA AUTORIDAD NO TITUBEó, se apoyaron con tres helicópteros del estado y uno más de Tamaulipas, los cuales ayudaron a controlar la situación, también la rápida respuesta de los elementos de la Secretaría de Seguridad del estado, de la Sedena y Guardia Nacional logró una coordinación con muy buenos resultados…



LOS EMBATES PODRíAN CONTINUAR, pero ha quedado claro que el estado y sus fuerzas de seguridad volverán a responder…



III

EL INCREMENTO AL TRANSPORTE que se ha autorizado en esta semana y que sería ratificado por el Cabildo en la próxima sesión, representará una afectación importante para el bolsillo de las familias, sobre todo de aquellas que tienen varios hijos en educación media y que requieren de traslados en camión urbano…



ESPEREMOS QUE ESTE INCREMENTO se analice bien y que se resuelva con un retroceso en esta medida, al menos en el caso de los estudiantes…



HABRá QUE VER SI esta alza se debió a que en este año se rezagó el transporte, sin dejar de lado que el año pasado se incrementó de manera unilateral…



EL TRANSPORTE EN PIEDRAS Negras tiene buenas unidades, mejor que muchas de todo el estado, pero su servicio es malo, deficiente en las rutas de traslado y en los horarios…



POCO A POCO SE ha acostumbrado la población a que este servicio sea así, incompleto, pero es tiempo de que las cosas cambien y que no solo sea bien cobrado, sino que sea un servicio como el que merece una ciudad de primer nivel como es Piedras Negras…



VEREMOS CóMO SE RESUELVE el tema y sobre todo cómo es que los trabajadores podrían pedir una compensación a través de sindicatos como el de Sara Mijares y el de Leocadio Hernández, si es que los dirigentes realmente los representan...



III

EL ESPíRITU NAVIDEÑO SE inauguró en Piedras Negras ayer por la tarde-noche con el encendido del pino monumental y también con un gran evento de adornos y villas navideñas en la Macroplaza…



LA PRESIDENTA DEL DIF, SEÑORA Irene Chapa de Bres, con un gran entusiasmo ha acercado a los nigropetenses eventos que traerán una gran felicidad en esta temporada de fin de Navidad y fin de año a muchas familias...



NO SóLO ES EL pino monumental, sino toda la decoración en la ciudad y con eso el espíritu se acrecienta y el reflejo de tranquilidad y alegría para niños y jóvenes es mayor…



FALTAN MáS EVENTOS, ALGUNOS serán sorpresa y con ello el DIF municipal coronará este primer año de administración, en donde se ve que la señora Irene Chapa y todo su equipo han trabajado de forma extraordinaria…