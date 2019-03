22 Marzo 2019 04:10:00

La reunión ‘fantasma’

Si algo sobró este jueves en la cuarta transformación, fueron justificaciones y repartición de culpas. Tanto el senador Armando Guadiana, como el superdelegado Reyes Flores Hurtado, intentaron aclarar lo relacionado con el encuentro ‘fantasma’ del martes por la tarde con el director general de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Barlett Díaz, pero la exhibida que les dieron el miércoles por la noche difícilmente se la van a poder quitar.



Luego de ser desmentido por Barlett, Guadiana recompuso la versión original y aclaró que efectivamente, no se reunió con el funcionario, pero a la distancia estuvo al tanto de la defensa de los intereses de los carboneros.



Según esto, el que sí estuvo con Barlett fue Flores Hurtado. Este último lo reiteró ayer a través de un video en el que, sin mencionar nombres, volvió a culpar al anterior régimen de todo lo malo del país.



‘¡No, no y no!’



Armando Guadiana salió varias veces de sus casillas durante la rueda de prensa desde el Senado, para asegurar que no tiene conflictos de interés con la compra de carbón por parte de la Comisión Federal de Electricidad, pues si bien se dedica a la explotación del mineral, sus clientes son otros.



Contrario a su viejo estilo de que todo se le resbala, el legislador coahuilense alzó la voz una y otra vez al responder a las preguntas de los reporteros que cubren la fuente de la Cámara alta.



“No, no y no; ya lo dije 20 mil veces”, reviró Guadiana a quienes le preguntaron si su función de empresario del carbón, no se contrapone con sus tareas en el Senado, en donde preside la comisión de Energía, y con empujar a la CFE para que reanude la adquisición de carbón coahuilense.



Señales de vida



Eva Eugenia Galaz Caletti existe en el Senado y este jueves dio señales de vida al aparecer junto a su colega Armando Guadiana en la conferencia de prensa desde el Patio del Federalismo de la Cámara alta.



Ni crea que la legisladora, a quien le da por dormirse en las sesiones plenarias, tomó la palabra para dar su punto de vista sobre los menesteres del Senado, o la situación de las distintas regiones de Coahuila. Nada de eso. A Galaz, de quien poco se sabe como senadora, sólo se le escuchó hablar al final del encuentro con los reporteros y fue precisamente para condenarlos luego de la serie de preguntas que le lanzaron a Guadiana.



“Parecen retrasados mentales”, dijo a los comunicadores al tiempo en que estiró del brazo a Guadiana para que se alejara del micrófono. ¿Desde cuando la discapacidad intelectual es motivo para tratar de denostar? La cuarta transformación, en todo su esplendor.



Rescata ‘el Bronco’ a Noé



Finalmente se reflejó la amistad entre el coahuilense Noé Garza Flores y el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón. El ex dirigente del PRI Coahuila fue designado este jueves como director general de la Corporación para el Desarrollo de la Zona Fronteriza de Nuevo León y secretario ejecutivo del Fideicomiso Puente Internacional Colombia. Relevó en el cargo a otro amigo de “El Bronco”, Hugo González González.



Al Gobierno “independiente” del vecino estado le quedan poco más de dos años de vigencia y la encomienda de Garza, quien en 2015 fue destituido de la Secretaría de Desarrollo Rural en Coahuila por el entonces gobernador, Rubén Moreira, luego de levantar la mano para ser considerado como precandidato del tricolor a la gubernatura, es por pavimentar el terreno para habilitar lo que sería la primera ciudad fronteriza de Nuevo León con Texas… El coahuilense anda muy entusiasmado con el nombramiento.



Entran al quite



Desde el miércoles, los primeros en alzar la voz a favor del alcalde Manolo Jiménez Salinas fueron los hermanos Tobías Hernández. Francisco y Abraham cuestionaron la postura de la dirigencia de Morena, pues aseguran que trata de confundir a los ciudadanos respecto al incremento a las tarifas del transporte urbano.



“Morena quiere confundir a la ciudadanía; el aumento de los hidrocarburos no es porque Manolo Jiménez haya querido”, publicó Francisco… “Vergüenza es que Morena Saltillo mienta y quiera trasladar el problema del aumento a los precios de la gasolina, a un presidente municipal; es una perversidad, o ignorancia, ¿qué será? ¡Los ciudadanos no somos tontos!”, señaló Abraham, ex dirigente del PRI Saltillo. Los hermanos además posicionaron el hashtag “#YoApoyoAManolo”.



No es tan ciudadana



Por cierto, hay versiones de que la marcha convocada para este viernes en Saltillo por el incremento a las tarifas del transporte urbano, no sería tan ciudadana, pues entre los principales organizadores están personajes vinculados al partido de moda, es decir, el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), provisionalmente a cargo de Raúl Yeverino.



Según esto, activistas de la cuarta transformación y coordinadores de los censos para apoyos a jóvenes “ninis”, becarios y estancias infantiles son los encargados de la



convocatoria.