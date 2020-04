05 Abril 2020 03:10:00

La rienda del IMSS

A los cuernos de la luna subieron Alfredo Paredes doctores de Zacatecas quienes reconocieron su atinada y decidida intervención para atender el contagio de Covid-19 en la Clínica 7 del IMSS ante la incapacidad del Director General.



El liderazgo del alcalde de Monclova por tomar las riendas de un problema de índole federal, algo notorio en Coahuila, pero rebasó los límites con un reconocimiento que no a muchos les hacen.



El video de 15:51 minutos del doctor Armando Rosales Torres del Hospital de Zona 1 de Zacatecas circuló por todos los medios ayer, a media mañana, el reconocimiento de líder para Paredes pero también hizo trizas a los del IMSS.



Empezando por la pasividad del Maestro Zoé Robledo. “el peor director que ha tenido el IMSS, la prueba tangible fue Coahuila. Sin autoridad, con un cuerpo de gobierno que no funciona”.



Y salió Zoé Robledo, a cuadro claro en un video, a responder los señalamientos del doctor zacatecano, detalló porcentajes del contagio de personal de salud en otros países e hizo cronología del caso Monclova, desde el 14 de marzo.



Nada personal en contra de Robledo o la 4ª.T, las fallas y deficiencias del IMSS son una cosa, las personales son otras, imposible de ocultar, fueron pasivos reaccionaron después de la protesta de trabajadores y la muerte del doctor.



Al amigo de AMLO



Imposible defender lo indefendible, les ofende les marquen errores, piden que los análisis y crítica sea igual con otros niveles de gobierno, pretextan la corrupción y el negocio que fue el IMSS para muchos.



Puede que el amigo de AMLO en Monclova tenga razón, pero 2 años repitiendo lo mismo ¿Cuándo piensan aterrizar?, Piden piedad en las críticas ¿Acaso ellos los de izquierda o AMLO la tuvo con otros sexenios.



Minimizó el Estado



Ahora bien, si del Gobierno del Estado quieren saber desaciertos, ellos también minimizaron la contingencia, mandan a Fernando Simón Gutiérrez, ayudar o controlar qué, cuando debe ser alguien en el tema de Salud, el mismo Secretario.



Porque también se nota la ineficiencia, un jefe de la Jurisdicción Faustino de Hoyos, que en la primera aparición del Subcomité de Salud se la pasó agradeciendo a todo mundo, de lo que acontecía y se haría nada.



Ante ese panorama e integración de equipo de reacción por el problema IMSS hizo que Alfredo Paredes, asumiera el papel de Comandante en Jefe y desde entonces no ha parado.



No, no es el hombre ni Alcalde perfecto, tiene fallas como todos pero en esta contingencia sacó la casta.



Túneles el negocio



Los vivillos que buscan lucrar con la contingencia dicen son algunos que ofrecen la construcción de túneles sanitizantes de los que empezaron a instalarse en la ciudad a un costo de 75 mil pesos.



Ahora todos quieren fabricar, pero si Alfredo Paredes anunció la compra de dos en 50 mil pesos, más valiera que hicieran mejor oferta, si no quieren tumbar en una factura lo bueno que han hecho.



Empresas como AHMSA pusieron sus túneles, en Cruz Roja, IMSS, Amparo Pape y centros comerciales se instalaron algunos.



Petición



Dos peticiones importantes hicieron los gobernadores de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas en esta contingencia: que CFE condone el cobro del recibo de luz durante abril y mayo y de alguna forma evitar no vengan paisanos.



Miguel Riquelme, Jaime Rodríguez y Francisco García mantienen ese grupo de mandatarios que se reúnen para apoyarse mutuamente aunque en el tema de apoyo a pequeña y mediana empresa.



Por cierto reportaron que el alcalde de Piedras Negras, Claudio Bres, instalaría una caseta de revisión y contención, pero sólo fue para la foto porque enseguida se retiraron los encargados.