18 Junio 2020 04:08:00

La ruleta de la pandemia

Bueno, pues a brincos y sombrerazos transitamos en esto que llaman la “nueva normalidad”. Poco a poco reabren negocios y giros no esenciales y dentro de dos semanas, viviremos una reapertura total.



Y no se trata de cuestionar, ya que el regreso a las actividades productivas resultaba indispensable, pero sí advertir lo que, a nivel de piso, en las calles, significa esta nueva normalidad: un máximo riesgo de contagio de este peligroso Covid-19.



Solo para dimensionar va un dato: en tres meses, marzo, abril y mayo, esas penosas semanas de cuarentena extendida, se registraron en Coahuila mil 286 casos confirmados.



Bueno, pues llegó la reapertura, y en los primeros 15 días de junio se registraron mil 148 casos más. Si, el virus necesitó solo 15 días para duplicar el número de afectados.



Entonces, hay que entender que esta nueva normalidad no significa otra cosa más que convivir cotidianamente con el virus, en un escenario de máximo riesgo. Pero no hay de otra.



¿Qué queda? Pues lo único es asumir el principio de responsabilidad individual. Cuidarse y cuidar a los suyos con total independencia a lo que hagan o dejen de hacer las autoridades o incluso sus vecinos.



Recae en usted, y solo en usted, el que logre ser un sobreviviente en esta nueva normalidad. Y para ello debe aprender, lo más rápido posible, a jugar con el virus, y entender que el nombre del juego es la ruleta de la pandemia.