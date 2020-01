21 Enero 2020 10:15:00

La salida de Pliego

Varios son los factores que podrían haber provocado la salida de José Luis Pliego Corona de la Secretaría de Seguridad en Coahuila, varios de ellos delicados y no provocados por el propio secretario, pero sí por sus subalternos.



Uno de los asuntos primeros que apunta son las diferencias que tras un incidente que se tuvo contra un grupo de delincuentes, las fuerzas de la Policía Civil Coahuila discutieron y de mala forma con elementos del XII Regimiento, en reclamo y sin tener razón, lo que habría provocado no solo un enojo entre las instancias responsables de la prevención del delito y ocupadas en mantener seguro a Coahuila, como son la Secretaría de Seguridad y la Sedena con sus mandos militares en esta zona…



El enojo por la situación que se dio entre los elementos de ambas corporaciones fue a tal grado que, dicen los enterados, que los mandos militares de aquí de Piedras Negras y hasta de la Zona Militar abandonaron los grupos de WhatsApp en que se compartían datos, información y se reportaban incidentes…



Otro de los incidentes que podrían haber provocado la salida de Pliego Corona es el manejo que se dio a la situación de Torreón, en donde en cuestión de pocas horas se filtró toda la información privada y familiar del menor del Colegio Cervantes, algo delicado y que sin duda provocó un impacto social mucho más fuerte de lo debió pasar si la información no de filtra…



Y finalmente el tema de los constantes incidentes violentos, justificados o no, que han dejado desde la llegada de Pliego mes con mes situaciones de enfrentamientos…



Incluso que se recrudecieron los últimos tres meses desde en Saltillo, la Carbonífera y la zona norte…





Sonia Villarreal, a entrarle al toro



Si la salida de Pliego Corona sorprendió, la llegada de Sonia Villarreal para tomar esa responsabilidad no causó tanta sorpresa, sobre todo porque desde la semana pasada ya en Piedras Negras y Monclova se hablaba del relevo, por la salida de Pliego Corona de los grupos de WhatsApp de empresarios y corporaciones lo que causó extrañeza y comenzó con las especulaciones y análisis en las mesas de café mañaneras…



Sonia tiene experiencia ya un año como Secretaria Ejecutiva del gabinete de Seguridad, además de conocer la problemática ya en todo el estado sin duda será todo un reto nuevo en su carrera en la función pública…



Sin duda que no es toda la chamba para ella sola, sino que esa coordinación entre la Fiscalía, la Secretaría de Seguridad, Guardia Nacional y la Sedena principalmente se deberá de mantener, para que los resultados y la confianza no varíen…





Sedena captura a Érick Arámbula



Cuando en Coahuila se hacían los análisis y evaluaciones de la salida de Pliego y la llegada de Sonia a Seguridad Pública Estatal, allá en Guerrero, la Policía Militar lograba la captura de uno de los cómplices del asesinato de Fernando Purón Johnston…



Por la tarde, minutos antes de oscurecer, desde Acapulco un avión de Rajet despegó con el detenido, exjefe policiaco en Tabasco y un hombre violento de familia de militares, para aterrizar el Jet cerca de las 9 de la noche con la entrega a la Fiscalía y su internamiento e incluso la audiencia inicial pudo haberse realizado anoche mismo…



Por cierto, dicen los enterados que la captura en efecto la realizó la Policía Militar en una región montañosa de Guerrero, pero gracias a la información proporcionada por un testigo quien, dicen, si podría cobrar la recompensa ofrecida por la Fiscalía…



También parece extraño que a una semana de que hayan liberado a Juan Bosco Hernández Tovar ocurre la captura de uno de los Arámbula Viveros…



A los dos hermanos de Jalisco ya les habían tendido operativo en Zacatecas, mismos que resultaron fallidos, luego en un rancho de Jalisco en donde ocurrió lo mismo, pues cuando llegaron los elementos de la Fiscalía de Coahuila misteriosamente les ganaron por piernas los homicidas…



Ahora en esta ocasión el dato que recibió la Policía Militar fue más preciso, no le avisaron a la Fiscalía, sino a la Sedena y fueron ellos quienes capturaron al segundo cómplice…



Habrá que ver si, ahora con las declaraciones de Érick, se conoce el porqué del asesinato de Fernando Purón…