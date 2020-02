16 Febrero 2020 04:09:00

La Sección 5 como sea; el negocio está en el Servicio Médico de la Sección 38

Absurdo creer que solo existen irregularidades en la Sección 5 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, y no en el resto del magisterio en Coahuila, cuando las otras organizaciones gremiales, la 35 y la 38, dependen de la misma nodriza.



Sería ingenuo, asimismo, no considerar el contexto de la elección de comités que se avecina en semanas próximas. Sí, habrá votaciones pero no renovación; y grilla de la más baja ralea. En las tres secciones sindicales: 5, 35 y 38.



A cualquier listillo se le ocurriría centrar entonces las observaciones (legítimas, desde luego) y reflectores en la Sección 5, magnificarlas y satanizarlas, para que, eventualmente, pasen desapercibidas la Sección 35 y principalmente la 38: la que más dinero maneja. Una celada para tomar y conservar el poder, pues.



Sin embargo el verdadero negocio particular está en el Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación de la Sección 38. Con recursos públicos, naturalmente.



Me explico. Albora Grupo Empresarial de Capital Humano, S.A. de C.V., es una sociedad constituida el 23 de noviembre de 2015 en la Notaría 40 de Saltillo, con un capital social de 240 mil pesos. La persona moral se compone de cuatro dueños por partes iguales, uno de los cuales es Alfonso Cepeda Garza, hijo del secretario general del SNTE, Alfonso Cepeda Salas, originario de Arteaga, Coahuila, quien es miembro de la Sección 38 desde 1983 y fue secretario general de la misma en el periodo 1995-1998.



En 2017, del Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación de la Sección 38, Albora Grupo Empresarial de Capital Humano, S.A. de C.V., recibió 6 millones de pesos y 6 millones y medio en los ejercicios fiscales 2019 y 2020, vía los contratos 001-001/2019 y 001-001/2020 respectivamente, para prestar el “servicio de limpieza, seguridad y vigilancia”, anual en la Clínica Hospital del Magisterio Unidad Saltillo.



Alfonso Cepeda Salas, cabe señalar, fue electo durante el sexto Congreso Nacional Extraordinario del SNTE celebrado del 12 al 14 de febrero de 2018, aunque oficialmente hasta el 22 de noviembre asumió la secretaría general para el periodo 2018-2024.



En ese periodo de nueve meses como secretario general electo antes de tomar posesión del cargo, su esposa, Iracema Yazmín Garza Ramos, y sus hijos: Héctor Hiram y Alfonso, de apellidos Cepeda Garza, constituyeron tres sociedades mercantiles el mismo día: 30 de junio de 2018, en la Notaría 3 de Monterrey, y una más el 23 de abril en la Notaría 123 de Santiago, Nuevo León. Se trata de Alheira Servicios Hospitalarios, S.A. de C.V., Alheira Medicina Avanzada, S.A. de C.V., Alheira Servicio Operativo, S.A. de C.V., y Sistema Operativo Hospitalario, S. de R.L. de C.V, en ese orden, como consta en las actas constitutivas en poder de quien esto escribe.



Previamente habían creado, con los mismos accionistas, Corporación Alheira Integrada, S.A. de C.V., el 12 de noviembre de 2016, quien administra en Saltillo un grupo empresarial al norte de la ciudad, en un edificio ubicado en una zona de alta plusvalía, integrado por Laboratorio Médica Bosco, Salud Ocupacional Médica Bosco, Farmacia Bosco, Médica Bosco y una franquicia de Café Punta del Cielo.



Como dato adicional, el Servicio Médico de la Sección 38 del SNTE –quien ejerce alrededor de 620 millones de pesos anuales– obtuvo 16 millones de pesos de Gobierno del Estado gracias a un “convenio de colaboración y apoyo financiero” firmado el 22 de junio de 2018 para la “remodelación y equipamiento” de sus clínicas, con vencimiento al 31 de diciembre del mismo año, aunque sin un procedimiento específico de supervisión y verificación. Esas fechas coinciden, casualmente, con la edificación del referido complejo hospitalario que pertenece a la familia de Cepeda Salas.



Y ahí no acaba el asunto. A través de Médica Integralis, S.C., persona moral constituida en Saltillo por Alfonso Cepeda Garza, como administrador único el 21 de abril de 2014, este se agenció dos convenios estatales con el Servicio Médico de la Sección 38 (celebrados el 31 de marzo y 1 de julio de 2017) para la prestación de servicios subrogados en “procedimientos quirúrgicos” y “asesorías médicas”, este último por 104 mil pesos mensuales, sin especificar a quién o qué asesora. Además consiguió dos convenios circunscritos a la Región Laguna, de fechas 24 de julio de 2017 y 9 de abril de 2019, para el suministro de “kits quirúrgicos, insumos y renta de equipo especializado para la realización de procedimientos quirúrgicos diversos”, en la Clínica Hospital del Magisterio Unidad Torreón; y finalmente uno más en Monclova, del 12 de junio de 2017, a fin de realizar “servicios de exploración y diagnóstico radiológico”, en la Clínica Hospital del Magisterio de aquel municipio.



Pese a que los cinco instrumentos jurídicos refieren que Médica Integralis, S.C., “cuenta con el personal, la infraestructura, el equipamiento y los conocimientos técnicos, teóricos, científicos, así como la experiencia suficiente por su calidad profesional”, la empresa cuenta con domicilio fiscal en un centro de oficinas virtuales ubicado en San Pedro Garza García, Nuevo León.



Los convenios, por su parte, poseen duración indefinida y representan al mes una facturación millonaria para Médica Integralis S.C., ya que, en el caso de Torreón, cada intervención se cobra entre 17 mil y 585 mil pesos. En cuanto a los procedimientos quirúrgicos en las clínicas del Magisterio a nivel estatal, los costos van de mil 600 a 498 mil 813 pesos, y cada TAC en Monclova cuesta de mil 276 a 11 mil pesos. Se trata, para dimensionar, del trato más jugoso para un proveedor de la Sección 38 merced a la potencial demanda hospitalaria que tienen 49 mil derechohabientes.



Cortita y al pie



Y a todo esto, ¿en Coahuila no hay responsables de las contrataciones?



Por supuesto que sí: Jesús Balderas Fuentes, presidente del Consejo de Administración del Servicio Médico de la Sección 38 del SNTE, y Alejandro Treviño Saldaña, director general del Instituto de Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación del Estado de Coahuila.



La última y nos vamos



Por lo demás, al nepotismo y tráfico de influencias en el Magisterio de Coahuila le llaman libertad sindical.