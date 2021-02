05 Febrero 2021 04:10:00

La seguridad, como la salud, son prioritarios

Algo que ha dejado claro el gobernador Miguel Ángel Riquelme en el tema de la seguridad es que ésta es prioritaria, que junto con la salud y el empleo, no se descuida y se atiende de manera preventiva y con inversión importante…



Por ello es que incidentes como los que se han tenido esta semana, dos de ellos en la zona norte de agresión a policías y otro en la Región Centro, y la reacción rápida de los tres niveles de Gobierno para atender esos incidentes, reflejan que este tema es prioritario y Coahuila siempre está alerta y preparado para afrontarlo…



No es para menos el hablar de dos policías agredidos durante la madrugada de ayer en la zona norte de la ciudad, sorprendidos mientras patrullaban un sector popular y usando armas de grueso calibre en su contra, lo que les causó lesiones, pero también debemos reconocer la reacción inmediata de la propia Policía Municipal, de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y de la Fiscalía para avanzar en la solución de estos incidentes…



Lamentable lo que sucede, pero la autoridad es firme y así afronta las situaciones para mostrar la solidez que se requiere y sobre todo no sufrir filtraciones…



Alcalde Claudio Bres todo el apoyo a policías

Tras el incidente en donde los oficiales resultaron heridos por un ataque, la postura del alcalde Claudio Bres ha sido clara y es por ello que a lo largo de estos dos años de administración, no se ha frenado la inversión en equipo, patrullas, armamento, más cámaras de vigilancia urbana y capacitación a los oficiales, así como un sueldo competitivo como una ciudad de las mejores de todo el país…



Más cuando ese trabajo, esa tarea de seguridad preventiva se realiza en conjunto con el estado y la federación, lo que fortalece más a las instituciones y hace posible que el desarrollo y el crecimiento continúen…



Tener más policías, tener más patrullas, mejores salarios y alcanzar estándares de seguridad en el top 10 de todo el país habla de ese buen trabajo y de cómo ese factor, aunado a otros de tipo financiero, de infraestructura y culturales, le dan ese lugar privilegiado a nuestra ciudad para ser destino atractivo de inversiones nuevas o ampliación de las ya existentes…



Conagua no se ve por Zaragoza

Luego de que hace algunos meses habitantes propietarios rurales de Zaragoza denunciaran a un empresario ganadero y dueño de huertas nogaleras de chuparse toda el agua del río Escondido y dejar sin el vital líquido a cientos de familias, parece que la Conagua, cuya delegación Coahuila se atiende desde Nuevo León, no ha hecho nada por frenar ese abuso…



Si bien en estas semanas o meses de invierno la demanda de agua es poca para el riego de cientos de hectáreas nogaleras que tiene este ganadero pegado al río Escondido, no tardan muchos días para que la extracción del pozo cartesiano inicie de nueva cuenta y deje sin agua a los propietarios rurales que viven río abajo hasta Piedras Negras sin agua y sin que la Conagua haga algo…



Ninguna autoridad en Cinco Manantiales atiende el asunto, menos cuando el problemón del agua se agudiza en toda la región, pero en especial cuando alguien abusa e instala pozos pegados al río Escondido que a todas luces son ilegales, da tristeza el ver que ninguna autoridad actúe…



Precisamente ayer, la directora de la Conagua a nivel nacional, Blanca Jiménez Cisneros, nombró a Luis Carlos Alatorre Cejudo como nuevo titular del Organismo de la Cuenca del Río Bravo, que incluye la responsabilidad administrativa del organismo en Nuevo León y por supuesto de Coahuila…



Veremos si con el cambio ahora sí hacen su chamba y frenan los abusos en Zaragoza, Coahuila…



Consumo local en auge en PN

Los comerciantes de Piedras Negras y Ciudad Acuña han reconocido que las restricciones de cruce para mexicanos en el sentido sur-norte han provocado que el consumo local se incremente y tenga ya casi un año de auge con todo y pandemia…



Y es que, si consideramos que más de 150 mil personas de la zona norte, que comprende 10 municipios, más parte de la zona centro de Coahuila, que tienen visa de cruce fronterizo tipo turista no pueden cruzar a Texas, eso se convierte en clientes cautivos que consumen en negocios de Coahuila…



Tanto el presidente de la Canaco en Piedras Negras, Carlos González, como su contraparte en Ciudad Acuña y de igual forma empresarios del sector como Julián Rodríguez, han reconocido que la medida ha provocado buenos o mejores resultados en el comercio local, porque la población ha consumido en los comercios de la localidad y la fuga de dinero a Texas es menos…



En los cruces internacionales se refleja también eso, pues a Eagle Pass se le han desplomado sus ingresos por peaje en puentes hasta 41 por ciento en enero y así la ha sufrido la ciudad en sus finanzas…