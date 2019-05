07 Mayo 2019 04:10:00

La seguridad de Coahuila y Nuevo León

EL DELEGADO DEL GOBIERNO FEDERAL en Coahuila, Reyes Flores Hurtado, deberá de darle un estirón de orejas al encargado del Instituto Nacional de Migración en esta región, pues la verdad han dejado de hacer su trabajo y permiten que la ciudad tenga una bomba de tiempo en sus manos por la proliferación de cientos y cientos de migrantes que poco a poco, por desesperación o falta de oportunidades causan todo tipo de situaciones en la ciudad…



RIÑAS ENTRE ELLOS, FALLECIMIENTOS en el río Bravo, conflictos en los albergues, vagar por las calles en condición precaria de pedigüeños, son lo menos que han provocado, pues hay cientos de ellos sin control, sueltos, que más temprano que tarde causarán un problema grave…



LA PREVENCIÓN DEL DELITO es una tarea que la Policía Municipal y la Policía Militar ya trabajan, pero que no por ello se debe dejar a estas corporaciones toda la chamba, pues el INM de Coahuila debe hacer lo suyo y revisar, vigilar que los migrantes permanezcan en esta ciudad de forma regular, con documentos; que si intentan cruzar a Estados Unidos de forma irregular sean deportados y por último que no usen como pretexto el que en el sur no se hace nada como para permitir que en la ciudad de Piedras Negras vengan a rebotar todas las complicaciones…



YA LAs AUTORIDADes LOCAL Y ESTATAL hicieron la chamba de contener una caravana de dos mil centroamericanos, no se vale que ahora envíen caravanas diluidas, para que la ciudad absorba los costos y enfrente los problemas…



III



QUE SE PIERDA UN AVIÓN privado, de buen tamaño y la autoridad de Coahuila lo busque de manera desesperada o que active protocolos es normal, pero que las autoridades de Nuevo León, como es el caso del secretario de Seguridad, Aldo Fasci no solo no se entere, sino que además le sea indiferente el tema, por la posibilidad de que ciudadanos nuevoleoneses y hasta prominentes empresarios pudieran haber fallecido (cuando aún no estaba confirmado el accidente) realmente refleja el porqué Nuevo León está en problemas de seguridad…



COAHUILA DE CABEZA BUSCANDO UN Challenger, avión de 18 pasajeros, mientras en Nuevo León no les preocupaba nada, en verdad que sorprende y preocupa, pero por la vecindad que se tiene con la tierra que gobierna el mal llamado Bronco, que de Bronco no tiene nada…



CUANDO SE TE PIERDE un avión de ese tipo y tu como secretario de Seguridad no te ocupas ni indagas qué sucede, la situación que refleja es de un total desinterés del tema de la tranquilidad y la seguridad de saber qué sucede en tu región o tu estado…



III



DE MUCHO INTERÉS EL QUE ya en los próximos días esté aquí en piedras Negras el director general del ISSSTE y que junto con el alcalde Claudio Bres defina una fecha para concluir la obra de remodelación de la clínica hospital del ISSSTE…



ESTA CLÍNICA QUE SE convirtió en una vergüenza para la anterior administración pues tiene cuatro años de retraso y cinco en proceso, donde se gastaron 46 millones de la obra más otros 46 en subrogar espacio o rentar unas malas instalaciones donde atender a los derechohabientes, hoy ya está a unos días de que se concluya…



EL PRESIDENTE ANDRéS MANUEL lo anunció y el alcalde ya se ha reunido y sin duda en esa entrevista con el director del ISSSTE acordó los tiempos más próximos para que esta obra quede concluida…



HOY NO HABRÁ FORMA de que desaparezcan los dineros del proyecto como ocurrió en años pasados con los contratistas favoritos de Chihuahua que venían, con tres albañiles, dejaban la obra abandonada y nadie los sancionó…



III



EN EL TEMA DE las extorsiones, amenazas de secuestro y engaños de la delincuencia, en verdad que la Fiscalía del Estado hace un trabajo a marchas forzadas para ganarle pisada a las nuevas formas y modalidades de los delincuentes para cometer sus engaños y dañar la economía de la población…



Y ES QUE LOS delincuentes avanzan de manera rápida en sus formas y por ejemplo en la zona norte uno, el abogado Víctor Manuel Rodríguez Lozano, delegado, recomienda, da pláticas, se acerca a las empresas para que la gente esté atenta, no solo en sus trabajos sino en sus casas, con su familia y no caiga en estos engaños…



EL DELEGADO MANTIENE UNA cercanía muy positiva con cámaras empresariales, con autoridades municipales y con las empresas en particular y cuando solicitan una conferencia o una plática son accesibles de manera inmediata para proporcionarla…



IMPORTANTE ES QUE LA población también haga su parte y no caiga tan fácil en esos engaños y escuche atenta las recomendaciones de las autoridades, sobre todo de la Fiscalía, que es la que más sabe de este tipo de delitos y tiene cómo prevenirlos…