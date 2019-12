10 Diciembre 2019 04:10:00

La seguridad de los empresarios

JOSé LUIS PLIEGO CORONA se reunió ayer por la mañana en Piedras Negras con empresarios y directivos de industria en donde platicó largo y tendido sobre la estrategia de la seguridad y las condiciones en las cuales se trabaja en Coahuila y en especial para la zona norte del estado…



EN UNA PLÁTICA MUY AMENA, el secretario fue claro al señalar las condiciones de nuestro estado en materia de seguridad y prevención del delito y también de cómo es que se evita que las condiciones de las entidades cercanas o vecinas no contaminen el trabajo que ya se tiene y que ha dado excelentes resultados para la tranquilidad de los coahuilenses…



ENTRE LOS EMPRESARIOS QUE participaron en esta reunión se pudo observar a Jorge González, de Triturados de Piedras Negras; Carlos Mario González, de Grupo Gasco; Adalberto Peña de los Santos, de Clínica México; Ernesto Vela, Agente Aduanal; Morris Libson, de Conagas y directivos de empresas como Abel Ayala y César Muñoz, de AHMSA y Constellation Brands…



PLIEGO CORONA MANTIENE UNA excelente comunicación con el sector productivo y también es muy claro en la explicación de las estrategias con el fin de darle tranquilidad a los empresarios y directivos de industria, en la búsqueda de que no se inquieten de más ante sucesos como el de Villa Unión que sin duda sorprendió a las autoridades pero cuya respuesta fue más que contundente y de muy buenos resultados…



III

DONDE PODRÍA HABER PREOCUPACIONES es en el PAN de Coahuila, esto luego de que va tomando forma el proyecto de partido de Felipe Calderón que ha provocado en varios distritos la salida de varios prominentes panistas para apoyar a este proyecto…



TAN SOLO EN PIEDRAS NEGRAS, que corresponde al distrito uno, se habla de políticos como Humberto García Reyes, exdiputado federal; también de Eleazar Cobos Ledezma exdirigente estatal y excandidato a la alcaldía, así como de Raúl Martínez, exdiputado federal panista de minoría, entre muchos otros…



NO SOLO ESO, SINO QUE algo que está provocando a los simpatizantes albiazules a salir de ese partido y afiliarse a “México Libre” es el hecho de que acá nadie quiere controlar a los militantes, se les permite participar y que lleguen a las asambleas, mientras que en el PAN tienen décadas con la puerta cerrada a nuevos miembros y eso se refleja en los cientos de aspirantes a militantes que tienen en fila de espera tan solo en Piedras Negras…



ADEMÁS DE ESOS EXPANISTAS que es cierto, se valieron del PAN para conformar su carrera política, también es cierto que lo hicieron de la mano y en la época de Felipe Calderón, por ello es que ahora impulsan este proyecto…



POR CIERTO QUE PARA quienes se preguntan el por qué de elegir a Jorge Robles como delegado de este distrito, dicen los enterados que, este empresario residente de esta zona fronteriza, es muy conocido allá en los círculos cercanos a Felipe Calderón y Margarita Zavala, ya que un familiar muy próximo es el médico de cabecera del expresidente y su esposa…



III

ALLÁ EN SALTILLO, LA MÁXIMA casa de eEstudios de Coahuila, la UAdeC, otorgó al empresario don Antonio Gutiérrez Garza la medalla al mérito, por su obra y compromiso social a favor de los jóvenes que han recibido los apoyos y beneficios de las acciones altruistas en pro de la educación…



EL RECTOR DE LA UADEC, expresó que los estudiantes universitarios manifiestan así su gratitud por el apoyo recibido…



EN EL EVENTO EN REPRESENTACIÓN del gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, estuvo el secretario de Gobierno José María Fraustro Siller, quienes durante la sesión extraordinaria del Consejo Universitario reconocieron que todo este apoyo ha permitido a la universidad llevar más oportunidades de superación académica a las nuevas generaciones de coahuilenses…



DON ANTONIO HA TRASCENDIDO LO comercial y ha impulsado la educación, también el altruismo y el compromiso social pues ha estado presente siempre con ayuda en todas las emergencias naturales…



III

DONDE LA CRISIS COMERCIAL sigue en galope es en Eagle Pass, Texas…



AHORA UNA NUEVA tienda de cadena internacional que opera en esta frontera con Piedras Negras ha anunciado su retiro y con ello la pérdida de empleos…



LO CIERTO ES QUE LA baja en el poder adquisitivo en Eagle Pass y la zona sur de Texas es palpable y se puede ver con muchos locales comerciales solos no únicamente en la zona centro sino además en malls y avenidas principales…



NI DUDA CABE QUE LO que entregará Ramsey English Cantú como alcalde antes de que deje el puesto será una ciudad en crisis de empleo y comercial…



PORQUE ADEMÁS DE LAS demoras en los cruces el desempleo por la baja actividad de los pozos de gas, el problema de falta de empleo es constante…