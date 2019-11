29 Noviembre 2019 04:10:00

La seguridad en Allende

EN ALLENDE EL ALCALDE Antero Alvarado finalmente acordó con el secretario de Seguridad José Luis Pliego el incorporarse al acuerdo de Mando Único y así consolidar el tema de la seguridad en su municipio…



LUEGO DE QUE DOS Policías municipales fueron separados del cargo y se encuentran bajo investigación por probable nexos con la delincuencia organizada, el resto de la corporación fueron enviados a Saltillo a evaluaciones…



EN TANTO Acá EN Allende se ha presentado ya al nuevo director de la corporación, perteneciente a la Policía Civil, Coahuila, quien ya ha sido responsable en dicho cargo en varios municipios como Saltillo, Morelos y Zaragoza…



PREOCUPA AL ALCALDE y ocupa esa situación detectada y que bien que se haya reaccionado de inmediato para no esperar a que esto se convierta en una crisis de seguridad precisamente cuando en Coahuila, el modelo de seguridad es un ejemplo a nivel nacional…



VEREMOS Y DIREMOS PARA ver qué pasa con los oficiales evaluados allá en Saltillo pues dependiendo de cómo es que terminen ocurrirá una limpia en la corporación o se retornarán a trabajar ya entendidos de cuál es su función y advertidos pro aquello de que les ganen las tentaciones…



III

YA QUEDÓ DEFINIDO EL LUGAR en donde se construirá la nueva clínica del IMSS como Unidad de Medicina Familiar, la cual estaría ubicada en el bulevar López Portillo ahí donde actualmente se encuentran los campos Morris Libson…



EL ALCALDE CLAUDIO BRES recibió la autorización del Cabildo para negociar y a cambio de exenciones de predial al propietario del parque industrial Piedras Negras estos cederían 15 mil metros cuadrados de terreno…



LA PROPUESTA ES BUENA, se tendrá más cobertura por parte del IMSS y más capacidad de atender a la población derechohabiente y esperemos que no se quede a medias como en Acuña que ha demorado dos años más de lo debido…



AQUÍ SIN DUDA SERá con mucha más supervisión pero sobre todo con mucho apoyo del actual director del IMSS Zoe Robledo…



VARIOS ERAN LOS PREDIOS A negociar para este proyecto como se consideró en la avenida Román Cepeda a un costado de la tienda Gutiérrez; también en el bulevar Centenario frente al hospital Chavarría y allá en el sector Acoros…



III

QUIENES YA SE FROTAN LAS manos para un incremento en las tarifas son los transportistas urbanos de Piedras Negras…



PARECE QUE LOS empresarios camioneros aún no se define la inflación, ni los incrementos en salarios para el próximo año y desde el 15 de diciembre recibirán su regalo de Navidad y aguinaldo con un incremento del 10% en las tarifas…



ES CORRECTO EL CONSIDERAR los aumentos en los costos, pero también hay que ver que el castigar mucho la economía familiar les pega a ellos mismos en sus ingresos, pues podría bajar la demanda del servicio…



NO DUDEN QUE INCLUSO los taxistas podrían comenzar con los servicios “similares” a los que ocurren allá en Torreón en donde los ruleteros circulan solo por una avenida y cobran cinco pesos sin salirse de esa ruta, llamados “cinqueros” y que les quitan mucho pasaje a los transportistas urbanos…



POR LO PRONTO CON el estudio de transporte entregado ayer se tiene ya una idea de lo que se pretende hacer en esta materia…



VEREMOS QUE DICE LEOCADIO Hernández y Sara Mijares, dirigentes sindicales que deberían de salir en defensa de los bolsillos y el bienestar de sus representados trabajadores…



ADEMáS LOS ESTUDIANTES YA no pagarán tarifa preferencial, es decir, la tarifa será unida de 11 pesos pareja para todos…



ESTO FALTA AÚN QUE sea aprobado por el Cabildo de Piedras Negras…



III

LOS ACUERDOS QUE EL GOBERNADOR Miguel Ángel Riquelme alcanzó con el director de CFE, Manuel Bartlett, van más allá de lo que pueda pensarse con las 80 mil toneladas de carbón que se comprarán a productores de Coahuila en el cierre de año…



Y ES QUE EL MISMO miércoles por la noche el gobernador logró que se detallara la necesidad de compra de carbón de CFE en Coahuila, para productores locales que sería de entre un millón y medio y dos millones de toneladas para todo el año…



ESO REPRESENTA SEGURIDAD y un repunte económico para más de 50 mil familias que dependen de esta actividad directamente…



ADEMáS EL RESURGIMIENTO DE la economía de la Región Carbonífera que está muy castigada actualmente y con muchos despidos…