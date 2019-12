13 Diciembre 2019 04:10:00

La seguridad y el informe en Villa Unión

EN LA SEMANA PREVIA A presentar su informe de gobierno al frente de la administración de Villa Unión, la panista Narcedalia Padrón Arizpe ha sufrido de una recaída en su salud lo que la ha llevado a permanecer internada desde el lunes por la noche, primero en el hospital general de Allende y luego en la Clínica de Especialistas de Piedras Negras, donde se mantiene bajo observación de médicos neurocirujanos y cardiólogos…



LA MUNÍCIPE NO SE HA recuperado de la impresión y la presión, de que fue presa el pasado 30 de noviembre tras el ataque, secuestro y daños contra la presidencia municipal, autos, patrullas y más de 80 inmuebles de este pequeño municipio rural por parte de un comando armado compuesto por unas 20 o 30 camionetas y más de 40 sujetos civiles…



DESDE EL LUNES, Narcedalia Padrón se sintió enferma, acudió al hospital general de Allende, en donde los médicos le recomendaron mejor que la vieran especialistas y ante ello fue trasladada a un hospital privado, en donde durante toda esta semana ha sido atendida por dos especialistas de primera, cardiólogo y neurocirujano, quienes velan por su salud…



III

EN TANTO ESTO SUCEDE, el informe programado para hoy a las 10 de la mañana y que ha causado una gran expectativa, no se suspende y en caso de que la alcaldesa no pueda asistir, que es lo más probable, el evento será encabezado por el secretario del Ayuntamiento, quien tendrá toda la responsabilidad…



EL CASO Es evaluado por las autoridades locales y estatales, tanto de la Secretaría de Gobierno a cargo de José María Fraustro Siller como de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado para no caer en ningún tipo de confianza…



EL CASO DE LA CONDICIÓN de salud de la alcaldesa fue manejado con mucho hermetismo y desde el martes varias unidades policiacas se encargan de la protección de la funcionaria de una forma discreta pero contundente, sin causar sorpresas a la población en el sector en donde se encuentra el hospital…



EN EL TEMA DE la protección al municipio de Villa Unión se mantiene como prioritario y la presencia de la Sedena, Policía Civil, Fiscalía y de la Guardia Nacional, así como de la Policía Federal es constante y numerosa, pues los operativos en brechas y en caminos de esta zona incluso con helicópteros y sobrevuelos de avionetas es permanente…



III

EL QUE YA TIENE LISTO también su Informe de Gobierno es el alcalde de Nava, el abogado Sergio Velázquez Vázquez, que además tendrá toda una serie de eventos el próximo martes 17 de diciembre, fecha en que se tiene programada la presentación de todo el resumen del trabajo, obras y programas sociales que se han desarrollado en este año…



VELÁZQUEZ VÁZQUEZ HA SIDO UN alcalde que mantiene un gran dinamismo en este municipio que se caracteriza por su crecimiento industrial, pero también con una gran actividad agrícola y ganadera…



POR ELLO ES QUE el munícipe no solo se enfoca en los apoyos al campo, al sector agroindustrial, sino también a ver las mejoras que se requieren para que más industria se instale en Nava o que las empresas ya instaladas por ejemplo en el corredor Nava Cervecería, puedan crecer en sus procesos productivos y con ello generar más empleo…



NAVA TAMBIÉN ES UN municipio que por su cercanía con Piedras Negras tiene un polo de desarrollo habitacional en su parte norte y por ello es que se debe coordinar con su vecino para que ese crecimiento sea ordenado…



III

DONDE SE TIENE UNA GRAN vigilancia es en la Semarnat a cargo de la bióloga Eglantina Canales para vigilar los aspectos de manejo de residuos industriales y comerciales…



Y ES QUE RESULTA QUE se investiga cómo es que una empresa de Piedras Negras como PASA, realiza el servicio de recolección industrial y los traslados de residuos los lleva hasta Acuña, en donde no habría forma en que estos puedan ser depositados…



ADEMÁS, CON EL VOLUMEN DE basura que se genera, la saturación de la celda de Acuña sería muy rápida y eso no conviene a lo que representa el manejo de la basura residencial que se tiene allá con el concesionario…



ANTE ELLO, AUNQUE EL tema puede ser federal, la injerencia de la instancia estatal es justificada por los malos antecedentes que ha traído las operaciones complicadas de PASA en Coahuila…



PEOR AúN, TAMBIÉN SE revisa cómo es que puede tener un almacén de residuos peligrosos como son los aceites y grasas de talleres y empresas a menos de 100 metros de un río, bodega que incluso ya le fue clausurada por fugas o por fallas en contenedores en donde se detectó que tenía más residuos de la capacidad declarada como máxima para resguardar ahí…