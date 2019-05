19 Mayo 2019 04:10:00

La seguridad y el valor de los policías

AUNQUE El TEMA no es muy aceptado por la comunidad médica de Piedras Negras, la problemática de migrantes que ha ocasionado que los tiempos de cruce en los puentes internacionales se tripliquen, ha ocasionado ya que el turismo médico se desplome en más del 50 por ciento en nuestra ciudad…



DENTISTAS, MÉDICOS ESPECIALISTAS Y sobre todo de cirugías estéticas son quienes más han visto afectado su número de clientes, sobre todo los que proceden de Texas y estados cercanos a la frontera, quienes han desistido de visitar la región para sus atenciones médicas que son preferidas en esta zona por los bajos precios comparados con el cobro que realizan los mismos especialistas del lado norteamericano…



EL MISMO EFECTO SE HA visto en las farmacias, cuya clientela es en su mayoría procedente de Texas, donde los medicamentos son excesivamente costosos y la prescripción de medicamentos controlados es más estricta que en México…



EN EL TEMA DE LA seguridad, si bien hay cierta parte de esta baja relacionado con ese aspecto, la mayoría se debe al tema de los tiempos de cruce y al riesgo de que los puentes internacionales sean cerrados en un momento por algún incidente migratorio como los que ya han ocurrido…



AUNQUE EL SECTOR MéDICO NO lo reconoce, pues muchos de esos clientes no están fiscalizados, la realidad es que sí hay un desplome y poco a poco se verá conforme el tiempo del problema se prolongue…



EL ENCARGADO DE LOS temas de salud, Hermilo Rodríguez, seguramente ya analiza esta situación para plantear estrategias...



III



LA VISITA DEL ADMINISTRADOR GENERAL de Aduanas, Ricardo Peralta, hizo que varios de la Aduana de Piedras Negras, empezando por el responsable José Luis Peña, comenzaran a preparar sus maletas…



Y ES QUE LUEGO DE lo ocurrido en Manzanillo y la Aduana de Petaco, de la Ciudad de México, no duden que aquí también ya tengan detectados problemas de corrupción y en cualquier momento hagan un operativo similar al que se presentó allá en la costa del Pacífico…



ASí COMO REPENTINAMENTE LLEGó a principios de enero un alto mando de Aduanas a retirar a la anterior responsable y con el nuevo de copiloto en un auto compacto, ahora podría de nueva cuenta darse ese relevo antes de un mes, cuando las cosas queden en evidencia…



LA FAYUCA, LOS AUTOS “CHOCOLATE” con amparo y de todo tipo han pasado por las aduanas de Piedras Negras y Ciudad Acuña y se ha notado y ante eso, lo que sigue es que los cambios se presenten y lleguen encargados de perfil militar, ya sea de Semar o de Sedena, para encargarse de puntos estratégicos…



YA NO HAY DOMICILIOS EN Eagle Pass ni autos blindados, ahora ni Peralta ni ningún administrador puede gozar de esos privilegios que la función requería por los intereses afectados con su labor, lo que también no hace muy atractivo el servir en Aduanas…



III



QUIENES SE SALUDARON EFUSIVAMENTE, como los excelentes amigos que son, fueron el director general de Aduanas, Ricardo Peralta y el secretario de Seguridad de Coahuila, José Luis Pliego Corona…



AMBOS VIEJOS CONOCIDOS DE tiempos de la función pública allá por el Edomex, el saludo fue de grandes amigos y hasta les causó extrañeza a otros de los funcionarios que ahí estaban en la reunión de Aduanas que encabezó Peralta en Piedras Negras…



EL MISMO SECRETARIO DE GOBIERNO, “Chema” Fraustro Siller, vio extrañado la plática y buena relación que Pliego y Peralta reflejaron como viejos conocidos y actores de batallas en temas de seguridad allá por la región Centro…



III



EL ALCALDE CLAUDIO BRES dio ayer a sus elementos policiacos un aplauso y reconocimiento por el valor para apoyar y atender una emergencia en auxilio de policías de Nava, en donde tres elementos de nuestro municipio resultaron heridos, entre ellos el director operativo de la corporación…



BRES APLAUDIó EL ACTUAR de los policías municipales que mostraron su responsabilidad y entrega al acudir en apoyo a compañeros de otro municipio…



SIN MINIMIZAR EL INCIDENTE dejó en claro que hoy las cosas son diferentes, tanto por el combate a las problemáticas de seguridad, como por el actuar responsable de las policías y sobre todo la Municipal…