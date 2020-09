12 Septiembre 2020 04:10:00

La seguridad y la confianza

El gobernador Miguel Ángel Riquelme hizo la entrega de la obra de remodelación de la Presidencia Municipal de Villa Unión en donde se invirtieron más de 8 millones de pesos, esto luego de los hechos violentos donde un grupo delincuencial pretendió robarse, sin éxito, la tranquilidad de los coahuilenses hace más de nueve meses…



Riquelme Solís fue rotundo y claro en su discurso en Villa Unión ayer casi al mediodía dio que el trabajo coordinado es necesario siempre para lograr la tranquilidad y mejorar las condiciones de vida de la gente…



Ahí reconoció directo en el sentido de que nunca se olvidarán los terribles momentos que pasaron las familias. “Aquí seguiremos trabajando para mejorar sus condiciones y su tranquilidad”..



Reconoció el trabajo y apoyo permanente del Ejército y la Guardia Nacional de quienes dijo han sido fundamentales para garantizar la seguridad en Coahuila.



A ambas instituciones, cuyos representante se encontraban en el evento, les reconoció que estuvieron ahí a lado de los oficiales de Policía que enfrentaron a los delincuentes, no dejaron solo a Coahuila…



Dijo que no sólo fue el resultado de repeler la agresión, sino que los trabajos continuaron y adicional se logró por parte de la Fiscalía y otras dependencias el arresto de 36 implicados: 17 por homicidio y el resto por otros delitos…



Alcaldes en Cinco Manantiales



Quienes acudieron a este evento de Villa Unión y que se les vio también en esta conjunción de esfuerzos regionales y estatales, fueron los alcaldes de Piedras Negras, Claudio Bres; de Allende, Antero Alvarado; de Nava Sergio Velázquez Vázquez y de Morelos, Xavo de Hoyos; así como el alcalde de Saltillo, Manolo Jiménez…



Los munícipes han sido partícipes en el esfuerzo constante de capacitación y evaluación de sus policías municipales, de impulsar y apoyar el modelo de Mando Único y de invertir cada día más no sólo en equipamiento, sino también en la mejora del nivel de vida de los oficiales, en la educación de sus hijos y en que estos logren mejores niveles de preparación…



La tarea para los alcaldes no ha sido sencilla, pues son el primer eslabón de respuesta a la seguridad y como tal también están expuestos y han sabido responder con la confianza y la fuerza que se requiere en cada situación pese a las amenazas y agresiones constantes…



En casos como el de Piedras Negras, con el alcalde Claudio Bres, se han destinado recursos extraordinarios al tema de la seguridad y los oficiales, pero también aquellos que han fallado en la confianza y cometido actos indebidos se les ha dado de baja casi de forma inmediata…



Homenaje en Eagle Pass a bomberos del 9/11



En Eagle Pass, ayer luego del evento del puente internacional número dos, se procedió por parte del alcalde Luis Sifuentes a la inauguración de las instalaciones del Departamento de Bomberos…



Ahí el munícipe realizó un homenaje a los bomberos caídos en los trabajos de auxilio y rescate de las Torres Gemelas del 11 de septiembre del año 2001…



En el nuevo complejo de seguridad de la ciudad, donde también se agrupa a la Policía, se hizo un minuto de silencio por los bomberos que quedaron atrapados mientras salvaban a miles de personas de las Torres Gemelas…



El alcalde reconoció su labor y destacó la importancia de contar siempre con un área de seguridad y auxilio acorde con los nuevos tiempos pues dijo esos hechos terroristas nos cambiaron a todos…



Vestidos y alborotados



Cuando ya pensaban que su suerte había cambiado, la realidad de inacción de la CFE los volvió a sentar drásticamente y los productores de mineral de la Región Carbonífera siguen sin poder vender un solo camión o tonelada del producto a la paraestatal que se ubica en Nava con dos carboeléctricas…



Por más cartas, mensajes y hasta guiños que los productores, unos encabezados por César Ceniceros Marín y otros por Bogar Montemayor pueden hacer que ahora sí se firme todo y que se reactive la economía, de la cual dependen 50 mil familias…



Promesas y más promesas, sin plazos y sin cumplir una sola es lo que CFE les ofrece y ahí llevan ya nueve meses de este 2020 y la cosa se estira hasta fin de año y en un descuido brincará para el 2021 sin resultados…