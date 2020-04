27 Abril 2020 04:10:00

La SEP y el distanciamiento social

Mientras que la Secretaría de Salud se esfuerza por impulsar la campaña de distanciamiento social, la sana distancia y que menos gente esté en la calle para romper la cadena de contagios por el Covid-19 en Piedras Negras, vemos que algunas escuelas difícilmente abonan a este tema…



Antes que terminara la semana pasada, para ser específicos, el viernes, padres de familia de alumnos de la escuela Altamirano y sus maestros, debido a que pidieron para las labores escolares en casa cientos de copias o impresiones para los alumnos…



Todo estaría perfecto si en cada familia tuvieran una impresora, una copiadora o la capacidad permanente de internet sin falla o que tuvieran internet disponible, pero la realidad es que las papelerías están cerradas, los cibercafés también y para imprimir 170 hojas, sin duda que se requiere de más que solo la intención de cumplir…



Se trata de que los estudiantes no pierdan esta segunda parte del año, para el caso de primaria, un semestre para preparatoria, pero la realidad es que son muchísimas las hojas de impresión que solicitan para las tareas en casa, algo que debería ser más enfocado a ejercicios que se puedan resolver en la misma computadora o clases virtuales…



Un padre de familia se quejaba de que le solicitaron de sus hijos el viernes imprimir 120 páginas, para otro 145 y uno más 58 para una semana de clases, algo que en verdad está fuera de capacidad de muchas familias…



Ojalá que el profesor Arón Rodríguez de Lara investigue qué pasa en la Altamirano, pero también en otras escuelas, pues los ejercicios también deben ser congruentes con las restricciones de la pandemia y que hacerlos en casa no signifique sacar a los papás a buscar hojas, tinta, impresoras o cibercafés abiertos para imprimir…





Las redes sociales y la cuarentena



Los jóvenes son el grupo que menos entiende y quiere respetar la cuarentena, pero también son quienes simplemente han tomado como vacaciones estas cinco semanas ya de distanciamiento social…



Esta semana surgió una cuenta de Instagram cuya finalidad es hacer conciencia sobre el beneficio de quedarse en casa, de respetar la cuarentena, pero también pone en evidencia a aquellos que no la respetan (@gentequenohacecuarentena)…



Decenas de jóvenes en ranchos, quintas campestres, paseos o en las propias casas en donde se reúnen sin respetar el distanciamiento social…



Esa actitud no ayudará a frenar la pandemia y por el contrario, podría provocar un brote sin control del coronavirus que para cuando pretendan detenerlo, ya estemos en casos extremos como Monclova…



Será una buena tarea la del jefe de inspectores, Jesús Gilberto Cruz Castañeda, ubicar estas reuniones y sancionar con apoyo del comisario Luis Humberto García, porque por estos jóvenes es que el esfuerzo de muchos puede servir de poco y prolongar la cuarentena más de lo que puedan soportar las familias y las empresas…



Aquí es donde se verá si los retenes de la Policía funcionan, porque seguramente para movilizarse los jóvenes a estas reuniones deberán de pasar por las entradas y salidas de la ciudad…





Volver a la normalidad en Eagle Pass



Donde comenzarán a volver a la nueva normalidad es en Eagle Pass, luego de que el gobernador de Texas ha establecido lineamientos para ello…



Por supuesto que esto lo deberá de manejar con pinzas el alcalde Luis Sifuentes para evitar que haya un rebrote o que Eagle Pass enfrente situaciones más complicadas que lo que hasta ahora ha significado la pandemia del coronavirus…



La nueva normalidad será sin duda con muchas restricciones, pero los sectores comercio y servicios podrán abrir con restricciones en lo que se refiere a atender a sus clientes, además de cómo se comportarán sus empleados dentro de los establecimientos…



Las restricciones deberán ser acatadas o habrá sanciones, pero es parte de la nueva realidad que se atenderá para enfrentar esta etapa de la pandemia…



Veremos cuánto de esta realidad puede soportar el comercio y los negocios de Eagle Pass, porque de poco servirá que los negocios se abran, si el 90 por ciento de los clientes están al sur del río Bravo y esos aún no pueden pasar…





Cambio de instrucción en panteones



En Piedras Negras se ha recapacitado en el tema de la apertura de los panteones y las autoridades han decidido que para el próximo 10 de mayo, fecha que muchos visitan el camposanto, estos lugares deberán estar cerrados…



Veremos cómo es que esto se enfrenta o si la población acude antes de esa fecha a hacer las visitas que son tradición en los panteones…



La cosa no es sencilla, pues habrá que ver los otros camposantos que son privados, menos tres más, los cuales deberán trabajar coordinados con el municipio…



Así lo ha dicho el secretario del Ayuntamiento, Santiago Elías Castro y consideramos es una buena disposición…