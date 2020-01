24 Enero 2020 04:10:00

La sexta de AMLO

La visita de este viernes a Saltillo y Ramos Arizpe será la sexta de Andrés Manuel López Obrador como Presidente de México. La primera fue el 28 de diciembre de 2018, a días de asumir en el cargo, en un encuentro con seguidores en el teatro Nazas de Torreón; el 19 de febrero de 2019 encabezó la ceremonia por el aniversario del Ejército Mexicano en las instalaciones del 69 Batallón de Infantería, en Saltillo.



El Presidente regresó el 3 de mayo para una gira de tres días por Monclova, Sabinas, Acuña y Piedras Negras y el 11 de agosto, acompañado por el gobernador Riquelme y el director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto, estuvo en el Hospital Ixtlero de Ramos Arizpe.



Para seguir con la gira nacional en materia de infraestructura hospitalaria, AMLO estuvo el 27 de septiembre en Matamoros y San Buenaventura y este viernes estará en Ramos Arizpe y Saltillo.



Dos eventos



Dos eventos, uno de ellos privado y el otro público, sostendrá Andrés Manuel López Obrador en su sexta visita a Coahuila desde que le colocaron la banda presidencial. Al filo de las 2 de la tarde hará escala en Ramos Arizpe para visitar la planta procesadora de zinc de Grupo Peñoles. Los propietarios y directivos de la empresa no esperan a más de 30 invitados, entre ellos el gobernador Miguel Ángel Riquelme.



Por ahí de las 4, 4:30 de la tarde López Obrador tendrá un encuentro con beneficiarios del programa Jóvenes construyendo el futuro. Los organizadores, entre ellos el superdelegado Reyes Flores Hurtado, se fueron muy arriba en las expectativas y esperan más de cuatro mil asistentes al auditorio al aire libre del parque Las Maravillas.



Aprovechando que andará por el noreste, el Presidente también tiene agenda en Nuevo León.



Reunión en Nuevo León



Los que anduvieron este jueves en Monterrey, y no por el cabrito, sino en plan de chamba, fueron José María Fraustro Siller e Higinio González Calderón, para más señas titulares de las secretarías de Gobierno y Educación.



En la última reunión de seguridad regional los gobernadores del noreste, es decir, Miguel Ángel Riquelme, El Bronco Jaime Rodríguez Calderón y Francisco García Cabeza de Vaca, acordaron ampliar la estrategia de coordinación en materia de seguridad pública, a los rubros de salud y educación, y este jueves sus representantes empezaron a trabajar en ello.



Se trata, nos comentan, de homologar protocolos de respuesta ante situaciones de riesgo, como la de Torreón; compartir experiencias, especialistas en las distintas ramas y uniformar las campañas de prevención de delitos en escuelas e instituciones de salud.



Así de claro



La secretaria de Seguridad Pública en el estado, Sonia Villarreal Pérez, aprovechó la entrega de tanquetas blindadas a la Policía del Estado para dar un par de mensajes a los agentes: primero, que pueden contar con el respaldo institucional del Gobierno de Miguel Ángel Riquelme, pero en segundo plano y no por ello menos importante, que en la nueva era de la SSP no hay espacio para la impunidad.



En síntesis, el que la haga, o la haya hecho, que la pague, pues una cosa es el apoyo para los policías en momentos claves, pero otra muy distinta es voltear la vista a otro lado cuando se cometan abusos en perjuicio de la población. Así de simple, así de claro.



Toma forma



De manteles largos andará este viernes el rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Salvador Hernández Vélez, a propósito de la inauguración del Centro de Investigación Etnobiológico en Viesca. Se trata de un proyecto integral que también contará con un jardín etnobotánico con especies nativas.



Por lo pronto el centro de investigación iniciará funciones este viernes y al frente estará el doctor Jorge Alejandro Aguirre Joya, especialista en Biomedicina y Nutrición. Tiene múltiples publicaciones científicas y forma parte del Sistema Nacional de Investigadores Nivel I y del Grupo de Investigación en Candelilla



Como investigadores participarán David Ramiro Aguillón Gutiérrez, doctor en Ciencias Biológicas con especialidad en Zoología y Embriología y Cristian Torres León, doctor en Ciencias Biológicas en el Área de Biotecnología.



En modo generoso



Por cierto, el que se puso generoso con la Universidad Autónoma de Coahuila fue el exgobernador Rubén Ignacio Moreira Valdez. Resulta que el centro de investigación que este viernes se pone en marcha en Viesca, está instalado en una casa que compró justo antes de iniciar su sexenio como Mandatario estatal. Se trata de una propiedad localizada en pleno centro de aquel municipio, en una zona de fácil acceso.



Por lo visto funcionó la gestión del rector de la máxima casa de estudios, Salvador Hernández Vélez, quien según esto no batalló para convencer de la donación al diputado federal. “Si es para proyectos de la Universidad, ¡adelante!”, habría dicho Moreira al rector lagunero… Todavía no se saben todos los detalles, pero nos aseguran que se trató de una donación.