27 Noviembre 2020 04:10:00

La sorpresa de Mario Dávila entre aspirantes

Tristeza y angustia causó entre algunos políticos el hecho de que el empresario de Piedras Negras, Mario Dávila Longoria, haya levantado la mano y dicho presente para, cuando los tiempos lo permitan, aspirar a contender por la candidatura a la diputación federal por Morena en el distrito 1…



Y es que algunos ya se sentían en caballo de hacienda; otros pensaban que porque un senador los podría apadrinar ya estaban seguros y otros más que por ser populares en redes sociales (pagando ellos mucha difusión) era suficiente para que Morena les invitara y suplicar a ser sus abanderados. Pero resulta que no. Morena también tiene sus militantes y simpatizantes entre fundadores que sí quieren participar y que saben y conocen los principios del movimiento y que como tal han dicho que si los tiempos lo permiten van por la candidatura…



Saben que el estirón de Morena será muy fuerte en la contienda por las diputaciones y su impulso personal y de las ilusiones que las redes sociales les inflan no da para ganar una contienda si se van por la independiente, por ello pensaron que siendo populares en Facebook ya tenían ventaja para que Morena les dijera que sí, pero la realidad es otra…



Dávila Longoria entiende los entretejes de la política y sabe y conoce cómo está estructurado Morena, por ello es que ahora sí la buscará. En procesos anteriores definió a tiempo que no era el adecuado y que el proyecto se encauzaría mejor con otro perfil y ahora ha dicho que sí quiere e incluso lo ha dejado claro con quienes tenían algún personaje como preferido…





Año de retos y donde se mostró fortaleza



El próximo lunes el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, rendirá su informe de resultados correspondiente a su tercer año de gobierno. Un año de retos, de grandes, enormes problemáticas, con lo que significa hasta este momento la pandemia del coronavirus, pero en el que el gobernador ha mostrado capacidad sobrada para afrontarlo…



Ni qué decir que ese trabajo se reconoce más cuando se hace y muy bien a pesar de las limitaciones presupuestales, los recortes y la baja en la actividad económica…



Será un informe en donde el gobernador no sólo entregará cuentas de cómo se enfrentó la pandemia en cuanto al reto de salud, sino que, y a pesar de esa problemática el estado salió adelante en la reactivación económica, generación y recuperación de empleo y sobre todo en la ejecución de programas de apoyo y obra pública…



El reconocimiento ya lo tiene por completo de la población, de las familias que ante la pandemia han recibido apoyo en especie, apoyo médico, hospitales de más capacidad, personal médico adicional, abasto de medicamentos y un gobierno con todo su gabinete que se ha coordinado, ha sabido delegar responsabilidades para repartir la carga con alcaldes y secretario de gabinete en esta atención a la población…



La pandemia costó muchas vidas, sin duda, mas sobre eso hay que reconocer que se logró reaccionar a tiempo en cada reto y momento crítico que esta terrible enfermedad provocó entre los coahuilenses lo mismo en Monclova, que en Ciudad Acuña y Piedras Negras o actualmente en Saltillo y la Región Laguna…





La crisis educativa en sectores populares



Ante la falta de conectividad por baja capacidad económica, las familias cuyos padres necesitan trabajar y dejar a los adolescentes solos, más el impacto de esa libertad obligada a los jóvenes, muchas secundarias de sectores populares viven hoy un año de rezago, incumplimiento y falla en la implementación de la estrategia de educación a distancia…



Directores de una decena de planteles en Piedras Negras ven hoy cómo sólo el 25% o menos de su alumnado cumplen con sus tareas; envían sus testimonios y atienden las clases en línea, mientras el resto de los adolescentes y jóvenes han optado por divertirse, no cumplir por falta de tecnología o dinero e incluso han preferido trabajar, en lugar de llevar a cabo lo que les corresponde en cuanto a su preparación escolar…



Directores de planteles en zonas como Mundo Nuevo, Doctores, V. Carranza, ejido Piedras Negras, Bravo y CROC, así como Presidentes, ven cómo sus alumnos se pierden el año y hasta ahora no conocen cómo es que deberán afrontar evaluaciones...



Llevan ya la mitad de este año y la mitad del anterior bajo este esquema y por más reuniones con el profesor Arón Rodríguez de Lara y autoridades de la Secretaría de Educación en Saltillo, no encuentran cómo es que saldrán adelante en el rescate de este año escolar…





MICARE y AHMSA quedan mal de nuevo



No habían terminado apenas de pagar a destiempo el segundo pago parcial, en abonos, de los finiquitos de cientos de extrabajadores mineros, cuando AHMSA y Micare ya de nueva cuenta han quedado mal en el cumplimiento con sus extrabajadores…



Algo que se veía venir y para el cual habrá sanciones, ha decepcionado a los exmineros quienes ven cómo les escamotea su dinero pese a confiar en Alonso Ancira y sus subalternos a quienes encargó el finiquito, desmantelamiento y cierre de sus empresas mineras al no poder atender la demanda reducida de abasto de carbón en las condiciones que exigía CFE y el nuevo Gobierno Federal…



Veremos si les cumplen en los próximos días o si ése será el martirio de los extrabajadores durante los pagos parciales, 12 en total, que deberá hacer la empresa AHMSA a través de su subsidiaria, Micare…