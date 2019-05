18 Mayo 2019 03:10:00

La tarjeta sólo endulza el oído…

NO ES QUE A LA gente no se le tenga contenta, pero parece que la tarjeta “La Mera Mera”, sirve nada más para endulzar el oído y para justificar el gasto...



ALGUNOS PENSABAN QUE LES IBAN a depositar dinero en efectivo, pensaban que como 200 pesos, pero la realidad es que no trae nada...



EN HONOR A LA VERDAD es mucho ruido para tan pocas nueces...



LAS LIDERESAS DEL PRI ESTÁN presumiendo que se les entrega una despensa y descuentos en el pago de derechos vehiculares, licencias de conducir y van a ver si algunos negocios les dan un 5 o un 7 por ciento de descuento en la compra de productos de la canasta básica pero eso no es seguro..



TAMBIÉN TIENEN ACCESO A LOS programas de venta de materiales a bajo costo, a la despensa que les regalan cada que hay elecciones, perdón cada dos o tres meses, ¡ah! y también a la venta de huevo a bajo costo...



OTRO ATRACTIVO DE LA TARJETA, es que como está bancarizada, pues los hijos de los beneficarios, podrán ahí depositarles lo que quieran, nombre este apoyo está bien bueno...



SI ES COMO DICEN, QUE es un apoyo que llega a la gente que menos tienen, la verdad es que muchos ni van a poder utilizar los descuentos en los derechos vehiculares o licencia, porque ni carro tienen...



VENTA DE MATERIAL A BAJO costo, pues serán muy pocos los que en estos tiempos de crisis pueden construir o mejorar su casita...



EN FIN, VAMOS A ESPERAR a ver si esas tarjetas que ya están siendo entregadas, resuelven por lo menos una necesidad apremiante de las familias de escasos recursos...



PERO POR LO PRONTO LAS coordinadoras de programas que vienen siendo las presidentas de seccionales del PRI, reciben al mes 500 pesos en sus tarjetas, mientras las fortalezas que son las que andan asoleadas en las calles reciben depósitos de 300 pesos, pero la gente común, pues se va a tener que quedar esperando...



EN LOS CUERNOS DE LA luna, se sintió ayer la hasta hace poco presa JEANNE SNYDELAAR, luego de que el Gobernador dijo en su discurso que ella era inocente absolutamente y que alguien se equivocó en el procedimiento legal y que por eso se la llevó la Fiscalía Federal...



ANDABA COMO NIÑA EN DULCERÍA, loca de contenta porque el Gobernador la defendió y agarró tal vuelonón que ahora hasta anda viendo que le regresen la fianza que le cobraron que fue de 15 mil pesos...



LA SUBSECRETARIA DE GOBIERNO EN la Región Centro, que con la pena, no sabemos qué hace, dijo que ha tenido mucha actividad desde que fue liberada, pero pues tampoco especificó lo que hace en esa dependencia del Estado, donde cobra, desde hace muchos años...



MIENTRAS A LOS ALCALDES NO les importe malgastar el recurso del pueblo, vamos a seguir viendo cómo tiran el dinero por los despidos injustificados...



AHORA TOCÓ A SACRAMENTO, DONDE la alcaldesa YAJAIRA REYNA tendrá que pagar casi medio millón de pesos a un grupo de ex trabajadores a quienes la ley les dio la razón cuando alegaron despido injustificado...



SALDRÍA MUCHO MÁS BARATO NEGOCIAR antes de correr gente, pero no, los políticos agarran un gasesón, imponen su autoridad y despiden a quien quieren y luego el pueblo es el que tiene que pagar...