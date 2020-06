06 Junio 2020 04:00:00

La televisión

AYER EN EL comentario que di a conocer trate tres puntos importantes en la entrevista que los amigos de el jonronero.com abordaron con el presidente de la Liga Mexicana de Beisbol, Horacio de la Vega, de los cuales me parecen muy interesantes y que abordamos con bastante amplitud.



POR EJEMPLO SOBRE la situación económica por lo que se atraviesa y que dicen los dueños de los equipos al respecto, en donde el presidente de la liga, dijo que habían antepuesto esa situación económica en haras de ofrecer la temporada de beisbol para salvar el año, a la liga y por supuesto a los peloteros.



TAMBIEN SE COMENTO y lo tratamos ampliamente aquí, sobre si se jugaran con estadios vacíos y bien con gente y expuso que definitivamente buscan que en cada juego lo hagan con gente, pero dijo que desconoce que en que promedio se podrá permitir que lo hagan, por ejemplo en el parque Madero le caben 16 aficionados y a lo mejor únicamente se podrá permitir que ingresen tres mil, que es muchos menos que la mitad.



Y EL TERCER punto que se trato fue sobre la relación que han tomado las ligas, tanto la Liga Mexicana de Beisbol, como la Liga Mexicana del Pacifico, en donde al parecer ya hay un común acuerdo de arrancar su temporada en agosto y terminar el 7 de noviembre, y por esos días iniciar su campaña la Liga Mexicana del Pacifico.



DEFINITIVAMENTE COMO LO expuse ayer, son tres puntos de suma importancia para la vida de la Liga Mexicana de Beisbol, por ello me gusto la entrevista, aunque no este de acuerdo de que en la misma organización sigan manejando darle entrevista solo a tal o cuales personajes, cuando se debió hacer abierto no solo a los amigos compañeros de la crónica sino al publico en general,.



DIRIGIDA A TODOS esos aficionados que están pendientes de cada novedad que surja en torno a lo que esperan la temporada su inicio el 7 de agosto, por eso mi malestar, y no con los amigos de El jonronero.com, sino con la gente que maneja las relaciones publicas en la citada organización, porque no puede seguir sucediendo esto.



HAY QUE DAR puertas abiertas a todos los medios, y que el presidente este disponible, para que de cualquier parte del país, le puedan hacer una entrevista, sobre todo de los lugares, en donde existe una plaza de la Liga Mexicana, ese es lo que me molesta que no haya esa disponibilidad, y que solo algunos tengan la oportunidad de entrevistarlo.



EN FIN, HOY vamos a tratar el punto que también se abordo en esa entrevista, como fue la televisión, y es que hablo y dijo que le gustaba que en cada ciudad las televisoras locales le brinden la oportunidad de trasmitir cada uno de los encuentros que se celebran en ese parque, pero ahora intentaran ser el regulador de ese servicio.



EXPLICO QUE VAN a ver si las televisoras cumplen con algunas parámetros, como saber cuantas cámaras ocupan para trasmitir el juego y cual es su ángulo para cuidarlo, lo cual me imagino, que no aparezca la tribuna sola y solo se va un ángulo con gente en las tribunas, porque eso es lo que vende.



TAMBIEN EXPLICO QUE van a ver los alcances de esa televisora hasta donde trasmite y quien o quienes lo pueden ver, por lo que la Liga buscara regular todos esos detalles y por supuesto que existan buenos patrocinadores para la transmisión de cada encuentro.



Y ES QUE para nadie es un secreto, que fuera de la familia Ley Lopez, cuando llegaron en 1999 que pagaron por la transmisión de los encuentros, después ni la directiva, mucho menos la televisora pago por los derechos de la transmisión, como sucede en la actualidad con RCG que tengo entendido que tiene un convenio, pero no paga.



YO CREO QUE no habrá problema para que la misma televisora siga produciendo la señal de estos juegos en el caso de Saraperos, quizás únicamente se va a cuidar que lo hagan con diferentes ángulos y a lo mejor con otros cronistas mas y mejor preparados, en fin.



MAÑANA VAMOS A continuar con el mismo tema, porque sigo entendiendo que es muy interesante para la afición de los Saraperos de Saltillo.



AMIGOS GRACIAS Y BUENOS DIAS.