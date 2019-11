29 Noviembre 2019 04:05:00

La templanza de Riquelme

El gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís rinde su Segundo Informe de Gobierno este sábado 30 de noviembre.



Al llegar a su segundo año, de seis que fue elegido, el Mandatario coahuilense pondera la unión de todos para hacer fuerte a nuestro estado, una premisa que se le desea a cualquier gobernante porque, como hemos dicho, si le va bien a Coahuila, nos va bien a los coahuilenses.



A Riquelme no le ha tocado fácil gobernar, los tiempos “papita” se acabaron, pero una característica que ha predominado en el Gobernador ha sido la templanza.



La templanza es esa virtud que consiste en mantener la calma en situaciones difíciles.



Riquelme ha sacado su templanza en distintas situaciones, donde primero ha destacado que están los coahuilenses, antes que otra cosa; ejemplos, varios.



Hace unos días, una profesora de preparatoria fue asesinada durante el desfile por el aniversario de la Revolución Mexicana en el Centro de Torreón, lo que desató el pánico entre los asistentes y provocó la suspensión de los actos cívicos.



El ataque ocurrió cerca de las 10:30 horas en la Alameda de Torreón, en un área donde se agrupaban los contingentes para luego comenzar a desfilar desde el otro lado de la plaza.



Ese mismo día el personal de la Fiscalía del Estado detuvo a Salvador N.N., hijastro de la hoy occisa, como probable autor intelectual del crimen.



El sujeto, que es maestro de Educación Física, supuestamente confesó que pagó cierta cantidad de dinero a un individuo para que asesinara a la que fue esposa de su padre, también maestro, fallecido a principios de este año. ¿El móvil? Al parecer una herencia…



Ese mismo día también empezaron a surgir los comentarios negativos sobre el hecho y que daban pie a que la inseguridad había regresado a nuestro estado, lo cual es falso de toda falsedad.



La templanza del Gobernador salió avante, se esclareció el hecho y hoy se busca al asesino. La seguridad en Coahuila no es de dientes para afuera, es una realidad, los que tenemos la fortuna de recorrer este precioso estado, nos damos cuenta de eso.



En materia económica, nuestra entidad va avanzando en tiempos difíciles. Hay que aclarar, no es lo mismo 2019 que hace 3 o 4 años, no había los ventarrones que hay en la actualidad, que amenazan un día si y otro también con hacer que los inversionistas no le apuesten a nuestro país, ni al estado.





Coahuila cuenta con la mayor tasa de formalidad laboral, con 64%; es líder en trabajadores con prestaciones laborales, con 84%, y el segundo lugar en trabajadores con contrato escrito, con 73 por ciento.



Desde hace 29 años no se registra una huelga en el estado (ojo con el dato); se ha consolidado el estado de derecho con las garantías que requiere el desarrollo económico de la entidad.



En el norte del país, Coahuila es uno de los estados con crecimiento económico sostenido: año con año se siguen generando empleos y además la Inversión Extranjera Directa (IED) no se detiene.



Los números y acciones hablan por sí solos.



La templanza de Riquelme ha ayudado a sortear las situaciones adversas que se han presentado.



Punto y aparte.





Nobleza obliga, dice un gran refrán.



Y sí… hace unos días le comenté a una persona que mi señor padre me dejó varias enseñanzas, una de ellas, ser agradecido.



A cada una de las personas que me han ayudado en mi vida, les he agradecido su apoyo. Hoy quiero agradecer al Gobernador la oportunidad de colaborar desde mi humilde trinchera en la Secretaría de Salud.



Hace poco más de un año regresé a la Secretaría por invitación del Gobernador, gracias por la oportunidad.



Y gracias también al doctor Roberto Bernal, por la confianza y aprecio, el cual es recíproco.



Agradecer no te hace más grande, te hace mejor persona, decía mi papá.



Gracias.



Buen fin de semana, ¡ánimo!