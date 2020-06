20 Junio 2020 04:10:00

La tormenta perfecta en Piedras Negras

Donde se avecina una crisis económica tipo tormenta perfecta es en Piedras Negras, con el anuncio unilateral de CFE de cancelar la compra de carbón a Micare, subsidiaria de AHMSA, lo que provocará una caída en cascada de problemas para nuestra región…



De entrada hablamos de la pérdida inmediata de dos mil 400 empleos, entre los de minas en la zona norte de Coahuila, incluidos los 400 de Dos Repúblicas que pertenecen a este mismo grupo…



Este es un asunto que se veía venir, que se había advertido y que finalmente provocará que Mocare deje de operar a razón de ya y con estos dos mil 400 familias se quedarán sin sustento por la pérdida de sus ingresos..



Eso sin considerar unos 4 mil empleos indirectos que generan por todos los insumos que se requieren para la operación de sus minas y tajos de carbón, transporte de mineral y todas las actividades relacionadas…



Manuel Bartlett y el consejo de CFE, además de la Comisión Reguladora de Energía y el Gobierno Federal simplemente le han dado la puntilla a la economía de la zona norte de Coahuila…



Vienen tiempos muy complicados, que ya estaban de por sí complicados con la pandemia y que esta decisión del Gobierno Federal simplemente provocará un desempleo multiplicador en Piedras Negras y Cinco Manantiales...



Más nubarrones en Termoeléctricas



Si la CFE ya decidió que no comprará más carbón, veremos cuál es la respuesta de los trabajadores de las termoeléctricas, esos que amenazaron con cerrar la carretera 57 y que hoy vemos simplemente no hay respuesta del Gobierno Federal en cuanto a sus peticiones…



Habrá que ver si se generan otros mecanismos para la operación de las plantas, que requieren 11 millones de toneladas por año, pero que hoy es apenas el 30 por ciento de eso porque no operan en su totalidad…



Eso pone en peligro a los trabajadores de CFE de Nava que podrían comenzar con los despidos por cientos, mientras sus dirigentes sindicales se refugian en Nava o Monterrey sin respaldar para nada a los afectados…



Qué dirá Eulalio Gutiérrez, “El Botas” y Daniel Peña, ambos dirigentes sindicales, quienes simplemente no se les ve por ningún lado en la representatividad de los trabajadores, eso sí, muy seguramente recibirán la parte que les corresponde de los finiquitos, esos que ya pactaron y que no le han avisado a sus representados…



Viene una reconversión de las dos termoeléctricas, de carbón hacia el combustóleo, por eso es que han hecho a un lado a Micare…



Supervisión de obras de MARS



Este cierre de semana el gobernador Miguel Ángel Riquelme estuvo muy activo en Piedras Negras en donde hizo recorrido con el alcalde Claudio Bres en la supervisión de obra…



El gobernador además de encabezar el jueves la reunión del subcomité Región Norte del Covid, también recorrió obras importantes que están en su etapa final para supervisar y con ello programar agenda en próximos días para su inauguración oficial…



Incluso para el próximo mes se podría tener de nueva cuenta la visita del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador a la zona fronteriza para que inaugure la planta 3 de Simas y la megaobra de espacio cultural y deportivo en la zona norte de la ciudad…





Interinatos de maestros sin pagar



Donde con tristeza ven el incumplimiento de parte de la Secretaría de Educación del Estado es en muchas escuelas, en donde maestros que se la han rifado para cubrir interinatos simplemente vieron pasar las semanas y los meses y nunca les llegó el pago por su desempeño…



Mientras los directivos les exigían que llevaran a cabo las clases de manera virtual, que tuvieran comprobantes o testigos de las tareas y ejercicios, que asistieran al plantel para reuniones y revisar sus avances, en la Tesorería de la SEDU simplemente nunca se acordaron de ellos…



Ni Arón Rodríguez, ni nadie pudo hacer nada por los profes, se quedaron con pagos pendientes que en ocasiones superaron los 30 mil pesos y nadie les respondió…



Como ya finalizó el ciclo escolar, se olvidarán, como lo han hecho otros años y veremos qué sucede para el próximo…



Ni la pandemia pudo poner en regla este tema desaseado de los interinatos que no es nuevo, tiene años ocurriendo sin que nadie le ponga orden…