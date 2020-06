30 Junio 2020 04:10:00

La última y nos vamos

Este martes será la última sesión del Primer Periodo Ordinario del año en el Palacio de Coss, pues a partir del miércoles 1 de julio entra en vigor el periodo de receso que se hará cargo de las actividades legislativas hasta el 30 de agosto.



La sesión de hoy servirá para designar a los integrantes de la Diputación Permanente y en los distintos grupos parlamentarios hay consenso para que la sabinense Zulmma Guerrero, de la bancada de Unidad Democrática de Coahuila, quede al frente, tal y como lo hizo en el periodo de receso de enero-febrero.



Lo resolvieron



Entre las propuestas que los legisladores resolvieron en el periodo ordinario que termina, está la reforma al Código Penal que propuso el presidente de la Junta de Gobierno y coordinador de la bancada de UDC, Emilio de Hoyos Montemayor, para calificar como delito grave el robo de medicamentos y equipo de protección personal destinados a instituciones de salud.



Y para evitar agresiones al personal médico, instalaciones hospitalarias y vehículos del sector salud, como ocurrió al inicio de la contingencia, se convirtió en ley la iniciativa del diputado Jaime Bueno Zertuche, presidente de la Mesa Directiva y coordinador del grupo parlamentario del PRI, para aumentar las penalidades correspondientes.



Próximos a AHMSA



Por lo menos dos funcionarios de primer nivel en el sexenio de Enrique Peña Nieto figuran ahora en el círculo cercano al dueño de Banca Afirme y Villacero, Julio César Villarreal, quien se aproxima a tomar las riendas de la siderúrgica monclovense Altos Hornos de México.



Se trata de Ildefonso Guajardo Villarreal, quien los seis años del anterior Gobierno fue titular de la Secretaría de Economía y encabezó los equipos de trabajo para las negociaciones que llevaron a la firma del T-MEC.



También es el caso de René Villarreal Arrambide, cercano al expresidente y colaborador de Enrique Martínez en Sagarpa, en donde se desempeñó como coordinador general de Planeación Estratégica.



Le sabe



Como lo comentó El Marqués, el gobernador Miguel Ángel Riquelme estará esta tarde en la Ciudad de México, específicamente en el búnker del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para debutar como presidente de la Comisión Permanente de Información del Consejo Nacional de Seguridad Pública, en la que lo acompañan como vocales sus colegas de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis, y de Chiapas, Rutilio Cruz Escandón Cadenas.



De acuerdo con los enterados, el nombramiento de Riquelme Solís lo apuntala como el Gobernador que más le sabe y se aplica a los asuntos de seguridad pública y despeja la idea de que todo es grilla al interior del bloque de gobernadores o Alianza Federalista.



Que siempre sí



Por lo visto a Jesús de León Tello, para más señas dirigente del PAN Coahuila, se dio cuenta de lo inminente y no le quedó más que sumarse a las voces para que la elección de diputados locales, en pausa por la pandemia, se resuelva este mismo año y los nuevos legisladores levanten la mano y digan sí a partir del 1 de enero.



No hace mucho el dirigente panista aseguró que no había condiciones para los comicios, pero al parecer el tiempo o consultarlo con la almohada lo hizo cambiar de opinión y hasta lanzó un reto a sus adversarios al asegurar que si la jornada electoral fuera mañana, los panistas están listos.



En la raya



En marzo de 2016, María Mónica Muñoz Zúñiga, secretaria técnica de la Secretaría de Turismo que falleció por broncoaspiración mientras dormía en su domicilio, de acuerdo con el reporte de la Fiscalía General del Estado, fue incorporada por el exgobernador Rubén Moreira a la lista de 42 aspirantes a un fíat notarial.



Pero su nombre permaneció poco en el listado pues ante la detención en España de Juan Manuel Muñoz Luévano, a quien en Matamoros ubican como su tío, la excluyeron de las propuestas que se analizaban en el Palacio de Coss.



Una de las que más lamentó el fallecimiento de Muñoz Zúñiga, o por lo menos así lo hizo notar en redes sociales, fue la senadora Verónica Martínez.