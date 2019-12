18 Diciembre 2019 03:10:00

La vida más cara a partir de enero…

Parece que saldrá junto con pegado eso del aumento al salario mínimo...



Cierto que la gente ganará más, pero encarecerán todos los productos y los servicios...



Porque obviamente al pagar más salario, los empresarios pagan más impuestos, más Seguro Social, Infonavit y todo lo que ellos pagan y pues ni modo que pierdan, eso no sería negocio...



Así es que todo lo que paguen de más en impuestos, se lo van a endilgar al precio de los productos o los servicios y finalmente tendremos que pagar cueste lo que cueste...



Así es que para enero se espera ya la cascada de aumentos en los precios de todo, porque en todos los rubros va a repercutir el aumento al salario mínimo...



Aunque obviamente tiene beneficios en los trabajadores que todavía cobran el salario mínimo como más dinero en vacaciones, incapacidades y demás prestaciones...



Pero la realidad es que todo nos va a costar más, mientras el gobierno cacaraquea sus hazañas, lo que debería es ofrecer soluciones para evitar las crisis económicas en el país...



Se están tomando decisiones que mejoran la popularidad del Presidente, cuando el fondo del asunto será contraproducente porque no se toma en cuenta el crecimiento económico del país que es de cero desde el inicio del sexenio y pues ahí estarán las consecuencias que pagaremos todos los mexicanos...



Y peor aún, que a un año de su gestión el Gobierno Federal no ha logrado bajar el costo de la gasolina, de la luz y del gas, al contrario han ido en aumento y siguen por ese camino, pegando directamente a la economía de las familias, quienes no han hecho otra cosa que apechugar lo que venga porque tienen que comer y subsistir...



Así que lejos de salir de este atolladero económico, todo indica que el próximo año el panorama no es muy halagador donde además del alza en los precios, los empresarios pronostican cierre de fuentes de empleo, reajustes en algunas empresas y obviamente la nula llegada de inversiones...



Los diputados...



Los ciudadanos, siempre nos preguntamos qué hacen los diputados locales en nuestro Estado...



Y es que vemos que vienen e informan una larga lista de beneficios, resulta que ninguno lo hemos visto en la práctica...



Una cosa es que propongan iniciativas y otra que se concreten y sobre todo se apliquen para que la gente viva mejor...



Desde ayer vimos en redes sociales un video de la diputada local del PAN Blanca Eppen Canales...



Ahí nos explica las carteras que ocupa en el Congreso del Estado y refiere que ha trabajado por mucho por las mujeres y que lo seguirá haciendo...



Pero concretamente no nos explica qué es lo que ha hecho por las mujeres, no sabemos nada de eso, porque las siguen golpeando, maltratando, matando, discriminando en las empresas y ¿entonces qué es lo que ha hecho la diputada?..



Y lo peor del caso es que ya ha sido varias veces diputada local y federal, casi siempre por la vía plurinominal, es decir, que no se la juega en las elecciones; y seguimos viendo que no hace gran cosa...



Pero la realidad es que en las mismas andan todos los diputados, dicen que trabajan mucho, pero nadamás no vemos claro...



¡A trabajar!...



Ya empezaron en Ciénegas las quejas de los paisanos en contra de algunos policías municipales y mal inicio de la película...



La alcaldesa Yolanda Cantú ya dijo que los derechos de los paisanos están garantizados en tierras cieneguenses y pues ella no puede darse cuenta de todo lo que hacen sus elementos...



Pero lo que sí debe hacer es investigar la queja y sancionar a los responsables, porque el paso de paisanos por esa zona apenas empieza...