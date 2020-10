24 Octubre 2020 03:10:00

La visita de AMLO

De por sí la lentitud lo caracteriza en su hablar y andar, la actitud sería el contraste de que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, disfruta estar de gira en Coahuila, de contactar con la gente.



Presumieron la octava visita, en la mina Pasta de Conchos, el Mandatario, sus secretarios Olga Sánchez, Manuel Bartlett entre otros, eran parte de la comitiva que pondría en marcha el Proceso de Recuperación Integral.



Al exterior del evento un grupo de familiares de los mineros que quedaron atrapados en la mina se inconformó al negársele el acceso al evento donde sólo estaban los previamente elegidos.



A 14 años de la explosión de la Mina, AMLO responde al compromiso de rescate con familias de 65 mineros fallecidos, su presencia en la mina lo reafirmaría pero los trabajos realmente serán en septiembre 2021, quizás entonces se les olvide.



Por lo pronto soltará los 3 millones a las viudas e invierte 260 millones de pesos en escuelas, parques y paseos públicos, su proyecto de recuperación integral.



El Mandatario sigue su gira hoy, la apertura de la clínica IMSS en Acuña sin duda de las obras más importantes en estos momentos.



Duro mensaje



Más claro y directo no lo pudo expresar el alcalde Alfredo Paredes en el mensaje para felicitar a los médicos en su día.



Reflexionen si los doctores deciden abandonar los hospitales, no ponerse en riesgo de contraer Covid-19 por la irresponsabilidad.



Todavía tristemente se siguen haciendo fiestas y reuniones, sin atender las medidas preventivas.



En serio la irresponsabilidad de algunos la pagan otros, al día de ayer el Hospital Covid del IMSS Monclova había 70 pacientes hospitalizados, no hay los respiradores que dijeron mandarían y las cifras de muertos crece.



Hablan de un semáforo naranja cuando en realidad está en rojo, vuelven los operativos, cierre de calles, restricción de horario en bares y comercio de 8 a 18 horas.



Impugnarán



La herida en Morena sigue sangrando, no saben ni cómo perdieron la elección en en Coahuila, primero culparon a la traición de Miroslava y Hortencia Sánchez Galván, falta de recursos y ahora “taqueo” de PRI y compra del voto a 200.



Impugnarán el proceso, dirían el senador Armado Guadiana Tijerina, porque no aceptan las triquiñuelas, un plan urdido para darle al Gobernador Miguel Riquelme salida digna.



Será que Morena no quiere lo mismo para el 2021, la salida digna de AMLO.



Delgado líder



Los de Morena tendrán Presidente de partido a nivel Nacional, la tercera encuesta del INE favorece a Mario Delgado con un 58.6 por ciento contra 41.4 de Porfirio Muñoz Ledo.



Una encuesta de Parametría, Covarrubias y Asociados, una muestra a un total de 4 mil 729 entrevistas efectivas a militantes y simpatizantes de Morena.



Pensar en un dirigente que frene el canibalismo, un líder que una las diversas corrientes y sea autoridad para meter freno, difícil sea Mario.



Por lo pronto tiene dos casos de urgencia, la elección en Coahuila, dos traidoras y otros, y en Hidalgo donde piden anular la elección por múltiples irregularidades.



Por cierto por allá traen al mal traer a Carolina Viggiano acusada de todo.