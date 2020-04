26 Abril 2020 03:10:00

La visita de Zoé

Solidaridad, respaldo y reconocimiento puso sobre la mesa Zoé Robledo, el director general del IMSS en su visita a Monclova, ciudad donde en la pandemia de Covid-19 puso al rojo vivo los ánimos de trabajadores de salud y otros más.



No podrá quejarse, acompañado de su Secretario General, coahuilense él con amigos por estos rumbos, tuvo un recibimiento terso porque hasta personal de la Clínica del IMSS entró al acuerdo: Soluciones, no conflictos.



El Director del IMSS inició con “Esto nunca debió haber pasado”, refiriéndose al inicio de contagios en la Clínica 7 de Monclova, donde diría había insuficiencias, dilaciones, pero hubo errores y descuido, hubo acciones y decisiones.



Zoé reconoció al Gobernador Miguel Riquelme y el alcalde Alfredo Paredes por su participación, cooperación y coordinación con el IMSS, seguirán haciendo equipo.



Los acuerdos entre Estado y Municipio están dados, una coordinación que no existe en ningún otro Estado, la reconversión completa de la Torre “B” del IMSS y la prestación de servicio a derechohabientes entre este y el Hospital Amparo Pape.



ADORNO



Walberto García, para más señas líder de trabajadores IMSS, apareció para anunciar un 20 por ciento de aumento al salario a los que están en primera línea de atención a enfermos de Covid-19.



De los que gusta adornarse con lo ajeno como irse con la inercia del patrón, es el “Gualo”, tan es así que no sabe ni cuando se refleja en el bolsillo de los suyos el incremento.



Después de su vergonzante aparición en la Clínica 7 del IMSS en Monclova, cuando se desató el contagio de personal y los declararía culpables, el anuncio de lo que otros consiguieron lo deja aún peor.



Quien debe defender sus derechos es el principal enemigo, en favor de los suyos, ha entrado la sociedad civil y empresarios, el IMSS anuncio apoyos económicos y no por petición de “Gualo”.



ENCARECEN CERVEZA



Medida contraproducente eso de restringir horario de bebidas embriagantes, provoca la concentración de consumidores a la hora de cierre en fin de semana y si es día de pago peor y que violen horario y rompan con el ¡quédate en casa!.



Los que tiene trabajo son las corporaciones de Seguridad Pública o quienes se encarguen de hacer que se respete el horario de venta de bebidas embriagantes, la restricción sólo provocó encarecerla, ahora hasta domicilio se lleva.



A como son los policías, siempre actúan con el último eslabón por lo fácil, lo cómodo y porque les permite ganarse 3 mil pesos extra, es lo que cobran.



Los expendios o violadores de leyes y horarios están por demás identificados, así que cuestión que los municipales metan rigor, así como contra aquel que no trae tapaboca o ande en la calle.



CIFRAS COVID-19



Un sábado de respiro, aunque jamás para bajar la guardia en la aplicación de medidas que se aplicarán con más rigor en ciudad Frontera, donde los ciudadanos se lo habían tomado muy a la ligera provocando aumento de contagiados.



Monclova tiene 194 casos; Frontera 21, Castaños 9: Sacramento 4, San Buenaventura 2, Nadadores.