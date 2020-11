21 Noviembre 2020 03:10:00

Lanzan plataforma

Los que no dejan de reunirse para contarse sus penas y buscar solución a los problemas frente al recorte presupuestas son los Gobernadores de la Alianza Federalista que ahora tienen plataforma “Invest in México Facilation Board A, C”.



Dirán es una estrategia para atraer inversión internacional a los estados que representa luego de las cancelaciones de quien la promovía por parte de la4a.T-



La plataforma inicia en 2021 con los 10 mandatarios de la Alianza pero invitan a integrarse al resto, suena atractivo eso de reposicionar al mundo y estados.



Los Federalistas estuvieron en Jalisco, el anfitrión Enrique Alfaro, presente el de Coahuila Miguel Riquelme, que aseguraron que la próxima semana llevan a la Corte la controversia constitucional por la eliminación de fideicomiso.



Elección de 500 mdp



Las cuentas hechas desde el Instituto Electoral de Coahuila dicen que con 499 millones 104 mil 515 pesos les alcanza para cubrir los gastos de la elección para renovar 38 alcaldías y sus ayuntamientos además de los 7 diputados federales.



Nada más 110 mdp más al de Octubre pasado donde se eligieron diputados locales justificando que será mayor trabajo y el doble de personal, más los insumos de protección contra la pandemia.



La siempre cuestionada partida de gastos en servicios generales y “otros” será la nada menos que 64 millones de pesos.



La propuesta va al Congreso del Estado, los diputados deciden si asi pasa o proponen ajustarse el cinturón frente a la pandemia y recorte federal.



Ratifican a Leija



Por seis años más Ismael Leija Escalante tendrá la representación nacional del Sindicado Democrático Nacional quien ante los convencionista diria no importaba quien fuera pero urgía estabilidad y certidumbre en AHMSA.



Por primera vez se oyó decir lo que todo mundo sabía, pero la parte sindical por orden o conveniencia lo negaba o lo callaba,



La crisis de la siderúrgica tiene varios años, la situación se hizo critico desde el año pasado, trabaja al 35 por ciento de sus capacidad y produce nada, urgen inyección de recursos de quien sea.



Leija y su nuevo cuadro directivo tiene tarea pendiente, es tiempo de que la hagan.



Por cierto ahora dicen que la orden de aprehensión de Alonso Ancira sigue vigente, nada que se le perdono, el cuento de nunca acabar.



El doctor



Mas humildad y menos presunción, los de Frontera en cuestión de votar y botar a candidatos engreídos y petulantes se pintan solos, los del PAN presumen al “doctor” como candidato de unidad para ganarle al PRI... las plurinominales,



La idea que los doctores azulados tienen la preferencia del electorado es de aquellos que están pensando en el reparto del botínpor circunstancias pasadas.



Cierto que el primer alcalde panista fue el doctor Rogelio Castillo, después Cutberto Solís, Mario Dávila y Marcos otro buen doctor y excepcional ser humano al que los “pinky cerebro” lo forzaron ser candidato, luego lo abandonaron y cuenta la historia de horror.



Ahora gritan a los cuatro vientos que el mejor candidato es “doctor”, El doctor Javier Liñán, no es malo tener un postgrado pero para ejercer un buen o mal gobierno se requieren otras cosas y por supuesto las circunstancias cuentan.



Inquietud



El que de por sí genera polémica y hace enojar a la chairiza con sus comentarios sobre los desaciertos de la 4ª.T ahora Oscar Flores Lugo, ex alcalde de Sanbuenaventura,se integra a un movimiento en defensa de pensionados.



El Despacho Flores Lugo y Asociados, propone se eleven las pensiones mínimas del IMSS 2 mil 600 a 3 mil 800, en base argumentos legales, tema expuesto aon a diputadas y a directivos IMSS sin tener respuesta.



Más de 300 expedientes tienen integrados hasta hoy, una defensa legal gratuita Servicio social de los “Pólvoras” que de conseguirlo tendrá un impacto económico y social en las familias.