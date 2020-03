03 Marzo 2020 04:05:00

Las 4 cosas que debes saber antes de despertar hoy martes

Hoy es un día para pensar en Estados Unidos. Mientras en México nos batimos con la debacle económica, la delincuencia fuera de control, el coronavirus en pleno desabasto de medicinas, la caída en la popularidad del presidente AMLO, en nuestro vecino del norte se juega algo muy importante, algo que va a afectar directa y contundentemente nuestras vidas: es un día central en la carrera presidencial estadunidense. Hoy es el llamado Súper Martes, y esto es lo relevante:





Bernie, el puntero



Del lado del Partido Republicano sabemos que Donald Trump buscará la reelección. Ahí no hay mucho qué ver. Lo que está en juego es quién será su rival, quién será el candidato presidencial del Partido Demócrata. El puntero se llama Bernie Sanders, un radical.



Autoproclamado socialista, que ha coqueteado con Cuba y Venezuela, que busca romper con las élites y empoderar al pueblo, y que apanica al empresariado. Trump tuitea diciendo que Sanders es el mejor rival que le podrían regalar: ¿un arranque de sinceridad pues considera que un radical podría ahuyentar votantes o hay algo en este rupturista que atemoriza al habitante de la Casa Blanca?





Los moderados están divididos



Bernie Sanders es puntero demócrata en buena medida porque los precandidatos moderados de su partido están divididos. Hay cuatro precandidatos que sobreviven en el Partido Demócrata: dos radicales y dos moderados. Pero entre los radicales hay uno que tiene claramente la ventaja: Sanders. La otra radical, Elizabeth Warren, está muy lejos. En cambio, hasta hace unas horas había cinco moderados, y ya solo quedan dos: Michael Bloomberg y Joe Biden, quien se encuentra mejor posicionado que Bloomberg, pues ha ganado más delegados y acaba de recibir los respaldos de exprecandidatos que se bajaron.



Así pues, este martes se puede definir quién será el moderado para disputarle a Sanders la candidatura. A ver si no es muy tarde.





Ojos en California y Texas



Entre ambos estados aportan 643 delegados, más de un tercio de los que están en juego hoy (el que sume mil 991 delegados entre febrero y julio se queda con la candidatura). Sanders llega al Súper Martes muy bien posicionado en las encuestas.



La entidad más importante del día es California, donde lleva una comodísima ventaja. La segunda más importante es Texas, donde aventaja por unos cuantos puntos a Biden. Si Sanders se lleva California y Texas, el golpe de ánimo e imagen será brutal, y se volverá muy difícil de detener.



Las siguientes en importancia son Carolina del Norte, donde aventaja Biden por poquito, y Virginia y Massachusetts, donde lidera Sanders también por poco. Ojo, porque estas encuestas no reflejan el efecto de las declinaciones de precandidatos de los últimos dos días.





El próximo Presidente será…



El próximo presidente de Estados Unidos será hombre, blanco y tendrá más de 70 años. La contienda ha perdido diversidad. Los cuatro con posibilidades reales tienen idéntico perfil racial: hombre, blanco, heterosexual, de la tercera edad.



Michael Bloomberg y Bernie Sanders tienen 78 años, Joe Biden 77 y Donald Trump 73. Trump es el chavo de la contienda. Hace meses que no hay un latino o un afroamericano en la pelea. Había un candidato abiertamente gay, pero se retiró el fin de semana. Quedaban dos mujeres, pero declinó una ayer y la otra está muy lejos de tener buenos resultados.