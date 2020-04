Las barbas del vecino

27 Abril 2020 04:10:00

Justo después del anuncio del Alcalde de Torreón, Jorge Zermeño Infante, respecto a no echar mano del decreto estatal para restringir la movilidad de personas con miras a bajar la ola de contagios por Covid-19, aquel municipio acumuló este domingo el mayor número de nuevos casos, incluso por encima de Monclova. Este domingo en la Perla de La Laguna se confirmó como positivo a a tres mujeres, de entre 30 y 78 años y dos varones, de entre 26 y 59.



¿Será que la estrategia de Zermeño en realidad sea llegar a los estándares de contagio de otros municipios del país, para tomarse en serio lo de implementar estrategias para convencer a la gente de la importancia de permanecer en casa?







Trajo porra



Y mientras el número de contagios aumenta en Torreón, Zermeño llegó con porra a decir que no atenderá lo dispuesto en el decreto para reducir el número de personas en la calle. De pronto, y sin que nadie lo llamara, asomó la cara el diputado Juan Antonio García Villa, quien se pronunció en contra de la decisión estatal.



El detalle es que el “diputado chambitas”, como lo conocen en el Palacio de Coss, luego de usar sus influencias para acomodar a sus cercanos como jueces y magistrados en el Poder Judicial del Estado, avienta la piedra y esconde la mano, pues primero se mantiene guarecido en casa, incluso a expensas del trabajo en el Congreso estatal, y por otro califica como inapropiado restringir el libre tránsito con fines sanitarios.







Carta a Santa



El que le escribió una carta a Santo Claus fue el diputado Gerardo Aguado Gómez, al presentar un punto de acuerdo en el que pidió al Gobierno de Coahuila llamar a los bancos acreedores a permitir que durante la actual contingencia por la escalada de contagios de coronavirus, le pongan pausa a las medidas para aplicar el cobro de intereses y pago a capital de la megadeuda.



Obvio, la propuesta es positiva y de convertirse en realidad sería de gran ayuda para las finanzas estatales, pero de ahí a que los bancos la tomen en serio hay un largo trecho.



Mientras tanto, “el Quillo”, como sus compañeros apodan al diputado Aguado Gómez, se puso del lado de quienes a propósito de la emergencia perdieron su empleo o en el menor de los casos vieron mermados sus ingresos.







Empatar las constituciones



En la más reciente sesión legislativa, el diputado Emilio de Hoyos Montemayor se pronunció a favor de armonizar la Constitución de Coahuila con la federal respecto a las reglas sobre el uso imparcial de los recursos públicos y el cuidado del presupuesto destinado a la comunicación social.



Señaló que si bien la Constitución estatal prevé las reglas aplicables a los servidores públicos y al uso de recursos en su Artículo 171, no contempla lo relativo al uso imparcial de los recursos públicos, ni tampoco el cuidado del presupuesto destinado a la comunicación social de los entes públicos, por lo cual advirtió la necesidad de que el Congreso lleve a cabo la armonización constitucional correspondiente y como primer paso, se dé pauta a la Ley Estatal de Comunicación Social. Veremos.







¿Ni para sándwiches?



Arteaga anduvo estos días con la novedad del incendio forestal, pero también con la desesperación de su alcalde, Everardo Durán Flores, para llamar a la sociedad para abastecer de agua, comida y demás víveres para los bomberos y brigadistas que combaten el siniestro desde la tarde-noche del lunes.



No tiene nada de malo apelar a la solidaridad de los ciudadanos, pero en este caso el edil priista ni siquiera sabía la magnitud del siniestro y ya estaba pidiendo ayuda. ¿Tal mal andan las finanzas del Ayuntamiento manzanero que ni para sándwiches ni agua hay? Los malpensados aseguran que se le está haciendo costumbre lo de estirar la mano.



Pero para la tranquilidad de Durán Flores, la ayuda no tardó en llegar y quienes se organizaron de inmediato para recolectarla y llevarla fueron las brigadas de Lobos al Rescate, de la Universidad Autónoma de Coahuila.







Diputado ‘camaleón’



El diputado local Édgar Sánchez Garza cambió de piel oootra vez. Empezó la legislatura como integrante del grupo parlamentario del partido estatal Unidad Democrática de Coahuila, pero cuando se enteró de que no estaban dispuestos a seguirle el juego en sus caprichos, renunció a la militancia, a la bancada y se declaró “independiente”, aunque de esto último en realidad tuvo muy poco.



Una vez sin partido político anduvo como veleta en pleno ventarrón y lo mismo iba hacia la derecha, que hacia la izquierda o al centro, dependiendo el interés político y hasta económico del momento.



Ahora, justo en la recta final de la legislatura, apareció en la sesión plenaria de este jueves con la bandera del Partido Verde Ecologista. De hecho, tiene días en el clientelismo electoral a favor de los “verdes” y hasta presume que tiene en la bolsa la candidatura para la alcaldía de San Pedro.







Visto bueno de la ONU



De seguro andan de muy buen ánimo en el primer piso de Palacio de Gobierno al saber que desde la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a cargo de Jesús Peña Palacios, le dieron visto bueno al decreto vigente desde este sábado para incrementar las restricciones de movilidad ciudadana en un intento por detener el avance de la pandemia por el coronavirus.



De acuerdo con el organismo internacional, Coahuila es el primer estado en México en incorporar “principios de derechos humanos” en un ordenamiento sobre medidas restrictivas ante la etapa de emergencia, pues en el documento se pone al principio de las prioridades el derecho a la salud y a la vida de los ciudadanos.