29 Julio 2020 04:10:00

Las campañas por la salud

Muy buena respuesta y comentarios ha tenido una serie de anuncios panorámicos que se instalaron en el municipio de Nava por parte del alcalde Sergio Velázquez Vázquez, como una forma de concientizar a la población sobre el uso del cubrebocas y que sobre todo ha tenido impacto en la población fanática de la película de la Guerra de las Galaxias y en los jóvenes…



Y es que la forma en que se envuelve el mensaje con la temática galáctica es muy interesante y sobresale para llamar la atención de la población y que entiendan y apliquen la recomendación…



Habrá que ver si no surgen luego reclamos por parte de los derechos reservados, pero por lo pronto los publicistas, publirrelacionistas y gente experta en temas de mercadotecnia y de agencias de publicidad han dado su “like” a esta campaña, que es parecida en esfuerzo al que en otros municipios de Coahuila y el país se ha realizado por parte de los alcaldes…



Se trata de que la gente haga caso, que se atienda la recomendación, pero sobre todo que la ola de contagios no crezca más y que la población no se enfrente a una saturación de hospitales y no haya dónde atenderlos o que no sufra en su bolsillo por los efectos que a todos provoca la pandemia y la disminución de actividades y movilidad de la población…





¿No habrá caminito de la escuela?



La decisión que tomará el Gobierno del Estado esta semana y el secretario de Educación, Higinio González, en el sentido de definir la forma en que se realizará el nuevo ciclo escolar: Si habrá un ciclo con clases presenciales; un ciclo mixto o uno a distancia o virtual…



Esto mantiene sobre todo a los colegios particulares, que aquí ocupan el 17 por ciento del alumnado total, en una incertidumbre que seguramente provocará que varios simplemente no abran para el siguiente ciclo escolar…



Varios de los colegios de menor tamaño ya sucumbieron en el 2019 y enviaron su alumnado en convenio con otro colegio, pero en este año el lastre que se tiene de cartera vencida en colegiaturas sin duda va a ocasionar que las cosas sean más difíciles para las pequeñas escuelas privadas y no sólo de educación básica, sino de todo tipo de institutos de enseñanza…



Se trata de un período en donde los colegios privados que sí se adaptaron y convencieron a sus alumnos y padres de familia, retornarán con buen alumnado o sin mucha merma, pero otros ya desde ahora han perdido el 50 por ciento o más de su inscripción…



Ahí verán frenados proyectos de universidades, escuelas de nivel básico y otros que apenas iniciaban en su vida educativa en Piedras Negras, se estima que al menos una decena de escuelas privadas de nivel básico e institutos de enseñanza no soportarán este verano…





Lear y CTM buen empuje



Donde se logró un buen mes en materia de empleo fue en la maquiladora Lear en sus plantas de Piedras Negras, luego de que para este mes la empresa logró la contratación de 420 nuevos empleados para proyectos y contratos amarrados en plena pandemia…



Esto se realizó en la CTM donde dirige Leocadio Hernández, lo que dio un respiro, aunque no para salvar el mes, pero sí que los efectos de la pandemia en los empleos generados para el mes de julio, que está por terminar, no sean tan complicados para nuestra región como ocurrió en los últimos cuatro meses…



A nivel estatal el secretario Jaime Guerra habló de 44 mil empleos perdidos de mediados de marzo a la fecha y esperemos cómo es que cierra el mes de julio ya con una reactivación económica más en forma…





La población y los muertos por COVID



Piedras Negras vivió ayer una sacudida por el tema del Covid-19, luego de que la Secretaría de Salud a cargo de Roberto Bernal reportara el fallecimiento de cinco personas por esta enfermedad sólo en nuestra ciudad, con lo cual alcanzamos ya la cifra de 20 decesos…



Ojalá que la población alcance a comprender lo que la pandemia ha dejado de efectos negativos en nuestra comunidad y que además haga caso el sector de los jóvenes para evitar reuniones masivas que propaguen el coronavirus…



Se han vivido ya con la actual, tres semanas muy complicadas de número elevado de casos registrado, que no causan reacción en la gente, que sobre todo los fines de semana se reúnen de forma masiva y que eso es factor determinante para que las cifras no se detengan…



En Eagle Pass las cosas van de mal en peor con 34 fallecidos y rápido ya rumbo a los dos mil casos. En los últimos nueve días en Eagle Pass se han registrado 18 decesos, algo para preocuparse y mucho…