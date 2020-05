02 Mayo 2020 04:10:00

Las cifras

Alguien no está haciendo bien las cuentas en la subsecretaría de Salud de Hugo López-Gatell.



Dirán los funcionarios del Gobierno Federal que van desfasados con los informes estatales, sin embargo, algunas cifras sí coinciden.



En el número de personas contagiadas, López-Gatell tiene a 407 mientras que en el último reporte del Plan Estatal de Prevención tienen 454.



Ayer fue un día negro para las mujeres porque de los últimos 12 casos reportados, 11 son damas.



OPOSICIÓN



El PRI en San Lázaro, por primera vez, se portó como Oposición.



En anteriores votaciones, Rubén Moreira, Fernando de las Fuentes, Martha Garay habían avalado las iniciativas de Morena.



Ayer los del tricolor le cerraron el paso a la intentona del presidente López Obrador de tener el control sobre el presupuesto.



Dicen los priístas que el mandatario nacional pretendía crear una gigantesca partida que sería manejada a su antojo.



Los del Revolucionario Institucional votaron en contra y dicen que a López Obrador ni todo el poder ni todo el dinero.



DORMIDOS EN EL PRI



Pero en otros casos, los del PRI se vuelven mansitos.



Si la dirigencia nacional de Alejandro Moreno Cárdenas y Carolina Viggiano no hubieran cedido, para este proceso electoral los de Morena no tuvieran candidatos a diputados locales en Coahuila.



Se dejaron engañar por una propuesta del PT y cedieron, no metieron las manos y malpensados acusan algún arreglo.



El proceso electoral debió continuar cuando menos hasta el registro de los candidatos que no implicaba la concentración masiva de militantes.



Bien lo pudieron haber hecho de manera electrónica o enviando sólo a un representante a entregar la papelería de cada abanderado.



A los del PRI se les durmió el gallo y le dieron oportunidad a Morena de mantenerse en la pelea y con el riesgo de que crezcan.



LO RECONOCEN



Ya tiene una ventaja el candidato del PAN, Rolando Valle, que hasta con cubrebocas lo reconocen.



El panista recorría los pasillos de la tienda comercial y a su paso lo iban saludando de codo a codo, como lo marca la contingencia.



Para desgracia del candidato no podía alargarse en las pláticas como le hubiera gustado porque los guardias de la tienda lo tenían a raya.



Lo anduvieron siguiendo casi hasta que abandonó el centro comercial.



¿INFLUENCER?



Dicen los que saben que un influencer es aquel que cuenta con cierta credibilidad sobre un tema en concreto y por su presencia e influencia en redes sociales puede marcar tendencia.



Por si usted no lo sabía, en Monclova se puede contar por montones.



Y en se montón va ni más ni menos que César Menchaca, el joven regidor con licencia de UDC.



De lo menos que le comentaron al que aspira a ser candidato a diputado local fue lo penoso que era estar en esa lista, “tal vez sean de otra Monclova”.



¿Y LOS CANDIDATOS?



En el IEC de Gabriela de León ya tienen las urnas, porta-urnas, canceles especiales y los marcadores de las boletas.



Todo eso no sirve de nada si no tienen candidatos registrados y mucho menos una fecha definida para elección.



A estas alturas las campañas ya llevarían siete días en los 16 distritos electorales.



En el INE de Lorenzo Córdova ya no sesionaron el día último de abril después de conocer que se postergaba la cuarentena por un mes más.



Por allá de la primera semana se junio tal vez ya se tenga alguna fecha tentativa para reanudar el proceso electoral.