18 Septiembre 2020 04:10:00

Las consecuencias del cierre de la frontera

Sin argumentos sólidos, desde hace unos días algunas personas comenzaron a crear falsas expectativas de que la frontera entre Estados Unidos y México se reabriría para el cruce de personas de actividades no esenciales, lo que causó expectativa en ambos lados del río Bravo….



Por un lado los gasolineros de Piedras Negras que tienen a miles de clientes que acostumbraban a comprar gasolina en Eagle Pass y por otro los de Eagle Pass, comerciantes sobre todo, que agonizan sin clientes mexicanos y que pensaron a partir de la próxima semana ya los tendrían de regreso con sus dólares para gastar…



Pero la realidad es otra, porque en concordancia con lo que ha propuesto Canadá en su frontera con Estados Unidos, México hoy lanzó la propuesta para permanecer cerrados por un mes más a los cruces debido a la pandemia…



Ante esto, lo que sigue es del lado mexicano aprovechar por un mes más los clientes cautivos y en Eagle Pass soportar un mes más el evitar el cierre o la quiebra de negocios que cada vez se hacen más a la idea del cierre definitivo ante la falta de clientes…



El jefe de Aduanas Paúl del Rincón en Eagle Pass no ha dicho nada, pero lo esperamos en anuncio nacional el día de hoy o antes de que termine el fin de semana, una vez que México y Canadá ya lo han propuesto…





Crisis y más crisis en Eagle Pass



Más de cuatro millones de dólares, unos 84 millones de pesos, ha perdido de ingresos la ciudad de Eagle Pass por el cierre ya durante seis meses de los cruces a mexicanos hacia Texas en esta zona, según el estimado del alcalde Luis Sifuentes…



Eso ya provocó que para el año fiscal próximo el presupuesto baje 10 por ciento y la ciudad tenga que ajustarse el cinturón en muchas cosas, porque no sólo es el impacto del ingreso por los peajes, sino también el impuesto al consumo y la baja de impuestos por los permisos de los comercios y negocios que por la pandemia ya han cerrado…



Áreas como el Mall de las Águilas ven como cada día cierran más negocios, como abren sólo algunos días pues las ventas son escasas y los “billes” de energía eléctrica se elevan al abrir para pocos visitantes…



Se han perdido más de cinco mil empleos en esta zona y las familias unas han emigrado al norte a ciudades más grandes con más posibilidades de conseguir empleo y otras se apegan a los apoyos de comida que hay que destacar, el Banco de Alimentos de Eagle Pass sí ha jugado un papel importante en las familias de esta zona, pues ha entregado en más de ocho ocasiones comida, alimentos, despensa, fruta a los habitantes que sólo acudan al lugar que se les convoca sin más…





Hoy de manteles largos MARS



El que desde los primeros minutos de hoy está de plácemes y muy felicitado es el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, pues festeja sus 50 años de vida…



El jefe del Ejecutivo seguramente será muy festejado y felicitado en los distintos eventos que tiene programados en su agenda y sobre todo de su familia y sus colaboradores…



Y es que sin duda éste ha sido un año de mucho trabajo, de doble esfuerzo por el tema de la salud y de no bajar la guardia en la seguridad y la promoción del empleo, pues hay que decirlo, Coahuila es de los estados que más rápido retornaron a la reactivación y también a la recuperación de los empleos perdidos pro la pandemia…





Focos rojos en Ejido Piedras Negras



En donde se han encendido los focos rojos en materia de educación es en el ejido Piedras Negras y la escuela primaria Juan Manuel Maldonado…



Resulta que a raíz de la pandemia de 160 alumnos inscritos en nivel primaria unos 50 simplemente no se sabe de ellos pues sus padres no acuden para dar seguimiento al aprendizaje, no tienen conectividad, ni forma de atender la educación a distancia y por las limitaciones de la pandemia los maestros no pueden acudir a sus viviendas para analizar cómo es que van con el nuevo ciclo escolar…



El que una tercera parte del alumnado esté “perdido” luego de inscribirse en un sector como el ejido Piedras Negras es para llamar la atención del secretario de Educación, Higinio González, por lo que se deberá de hacer algo, ya que esa situación se replica en la colonia Presidentes, Bravo, Acoros, 24 de Agosto, Periodistas y Gobernadores, por mencionar algunas…



La cosa va bien en educación le dijeron los directores de escuelas al secretario en su última reunión en la UTNC, pero no le dijeron todo…