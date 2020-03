25 Marzo 2020 03:10:00

Las de al revés en IMSS

Las carencias en IMSS, ISSTE y Hospital General es de años, nunca importó al personal qué cumplían su turno con lo que había, la llegada del Covid-19 cambia su posición y reclaman insumos de protección o abandonan la misión.



Los trabajadores del HGZ 7 del IMSS realizaron una protesta ayer en demanda del material básico de protección ante la contingencia epidemiológica de coronavirus y la sospecha de 3 de sus compañeros con síntomas de un posible contagio.



El rumor entre empleados circula rápido, de un grupo importante de pacientes que llegan, diagnostican Influenza, la prueba sale negativa y tienen síntomas de Covid-19, sin realizarle examen de éste.



No, no estamos contra del personal, su manifestación y su reclamo, sino la falta de solidaridad y el valemadrismo de otros años, con sus honrosas excepciones.



Muchos sufrieron, otros murieron, no les afectaba, ahora ellos sufren la carencia de lo más elemental para trabajar, no contagiarse y morir.



Ojalá y la pandemia del Covid-19 deje en mucho una lección de vida. Solidaridad, agradecimiento, unidad y generosidad.



El reporte de anoche del Consejo Estatal de Salud se mantenía en 12 casos confirmados.



Al rescate Slim



El Grupo Carso y Fundación Slim salieron en apoyo de los mexicanos ante la emergencia que causa la pandemia por el Covid-19, destinando mil millones de pesos en acciones.



Desde ventiladores, ecosonogramas, video laringoscopios, equipo de protección para trabajadores de salud, insumos para sanitización y desinfección de espacios críticos en hospitales públicos entre otras cosas.



Pero además en alianza con la SEP para apoyar alumnos de educación básica puso la plataforma Prueba T, desarrollada por Fundación Carlos Slim.



Los hay inmunes



Los vacunados contra el Covid-19 son los Democráticos, al menos eso parece luego que en plena contingencia de salud y prohibir reuniones los sindicalistas se juntan preparando a la renovación de un block del Sindicato.



Ahí los verán en el punto conocido como “El Huizache” y en las puertas de acceso a la planta.



Pese a la notificación de un caso sospechoso de coronavirus en AHMSA, las prohibición a no concentrarse y de resguardarse en casa, al Sindicato le valió, importó poco.



Doble impugnación



La falta de consensos y acuerdos en el CEN de Morena, generará una nueva impugnación de la convocatoria para elegir candidatos a diputados plurinominales en un proceso de insaculación entre consejeros estatales elegidos en el 2015.



El planteamiento de Alejandro Rojas Díaz, aspirante a la dirigencia nacional, era hacer acuerdo entre los cuatros participantes rumbo a la elección en Coahuila, pero Alfonso Ramírez no pudo con el paquete.



El acuerdo del CEN habla de registro previo de consejeros estatales para la insaculación el 12 de abril, la suerte hará candidatos a diputados locales pluris a 5 hombres y 5 mujeres.



Javier Plata diría que si la convocatoria de origen está impugnada, con mayor razón la harán para elegir diputados plurinominal o todos o ninguno.



Cariño a “El Profe”



Dirán lo que quieran, pero la estima que en Coahuila le tienen a Humberto Moreira Valdez no se la quita nadie, apenas supieron de su intervención quirúrgica del corazón y se dejaron ver las muestras de cariño.



El ex mandatario hizo patria, muchos amigos y otros tantos agradecidos por su atención, que no dudaron en mandarle el mensaje de aliento y de apoyo.



Un problemas con el corazón, el infarto, y no quedó más que hacerle la angioplastía, salió con corazón nuevo, la libró de nuevo y va a la faena.