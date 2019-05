18 Mayo 2019 04:10:00

Las deferencias del gobernador Miguel Ángel Riquelme

Las deferencias del gobernador Miguel Ángel Riquelme para Alfredo Paredes provocan el celo político de otros ediles y más de los PRI.



No bien les cae el 20 que el mandatario estatal, del tricolor, tenga tan buena relación con el alcalde de Monclova, del PAN.



Y es que si hay amistad entre ambos, en mucho se debe a que Alfredo le ha dado su lugar al gobernador.



En algunos casos, Riquelme Solís lleva mano aunque la inversión haya sido municipal, como en el caso de ayer con la subestación de Bomberos del sector sur.



Sin egoísmo político, Paredes compartió el crédito con el gobernador a quien agradeció en más de una ocasión el apoyo que le da a la administración estatal.



El gobernador Miguel Ángel Riquelme apapachó a Jeanny Snydelaar que reapareció después de su aprehensión y estancia de dos días en el penal de Saltillo.



Fueron muestras de ánimo para la funcionaria federal que la pagó sin merecerla.



El mismo mandatario reconoció que su captura se debió a un descuido del área jurídica y al cambio de administración estatal.



En broma y algo en serio, Riquelme dijo que a la que tocaba haber caído al penal era a la recaudadora, Cristina Amezcua ahí presente.



Le cambiaron los colores a Amezcua, pero aguantó callada.



Tensa estuvo la junta de Cabildo en Castaños.



La aplanadora del PRI y afiliados de los otros partidos políticos pasaron por encima de Juan Antonio Garza.



Al regidor del PRD lo dejaron morir solo, ninguno de los ediles de oposición se le unió a pesar de que, según dijeron, no estaban de acuerdo con algunos puntos que se tocaron.



Dicen que Carlos Limas, del PAN, salió cabizbajo y avergonzado porque no fue capaz de ponerse en contra de la aplanadora tricolor.



En más de Castaños, cualquiera pensaría que los funcionarios municipales deben ganar una fortuna.



Y para no exponerlos a que sean víctimas de la delincuencia, no publican la nómina municipal.



Al menos ese fue el ridículo pretexto que le sacaron en la junta de Cabildo ante la petición de exhibir cuánto gana cada uno de los empleados municipales, empezando por el alcalde Enrique Soto.



Ya viene Napoleón a Monclova…



En el primero que pensaron más de tres fue en el senador y dirigente del Sindicato Minero, Napoleón Gómez Urrutia.



Pero aclaró el gobernador del Estado que se trataba del cantante.



Vendrá a la capital del acero a un concierto para las damas.



Un alivio para Alonso Ancira y su empresa AHMSA el que Estados Unidos haya retirado el arancel al acero.



La medida del mandatario estadounidense fue aplaudida por todos los sectores.



El dirigente del Sindicato Democrático auguró cosas buenas para Altos Hornos, lo mismo que el sector empresarial.



Todos le temen a una crisis económica en AHMSA que cuando sufre una gripa a los demás les da pulmonía.