13 Diciembre 2020 04:10:00

Las definiciones por Saltillo

Hay una máxima en política que siempre resulta efectiva para medir el termómetro del calor electoral, y es nada más y nada menos que el que la trae...no la anda buscando, y el que se desespera comete errores, sobre todo en la capital del estado, territorio priista y con clara inclinación contra Morena. Fuentes allegadas al tricolor aseguran que la candidatura a la alcaldía está más que definida en dos probabilidades: la primera, que Manolo Jiménez pueda reelegirse de acuerdo al fallo del Tribunal, y la última instancia, que todavía faltan unos días para determinarlo; y la segunda, que de no ser así se definiría entre el actual diputado local Jaime Bueno y el secretario de Gobierno Chema Frausto; en los próximos días, según Pitágoras que no miente, el PRI acelerará ya de manera visible quiénes serán sus candidatos tanto a las alcaldías como a las diputaciones federales, además de las alianzas que habrán de conformar en el plazo establecido por la Ley Electoral. Se avizora un diciembre muy movido, así lo pronostica El Marqués... Al tiempo







Sobre aviso...



De una vez, para que luego no digan que no estaban entrados, los 16 diputados locales del PRI, que coordinará Eduardo Olmos Castro y empezarán funciones a partir del primero de enero, deberán habilitar y darle calorcito a por lo menos una oficina de gestoría, con actividades y atención permanentes en la cabecera distrital.



Finalmente, de la dieta que reciben mes con mes está considerada una partida para “gastos de gestión”; el problema es que, entre sus compañeros de partido, que el 31 de diciembre dejarán el asiento legislativo, nunca entendieron o no lo quisieron entender, y del dinero y de la casa de gestión, no se supo nada.







De la primera línea



Ahora que está por llegar la tanda de vacunas para prevenir el coronavirus, los que levantaron la mano fueron profes de las secciones 5, 35 y 38 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, en donde manda Alfonso Cepeda Salas.



En breve, se van a entrevistar con el secretario de Educación, Higinio González Calderón, para decirle que si la idea es retomar clases presenciales a partir del próximo año, deben ser considerados en la lista de prioridades de quienes recibirán las primeras dosis, pues el riesgo de contagio se multiplicará.

Los profes, así como los médicos, quieren ser considerados en la primera línea.







Justificar la nómina



Aunque usted no lo crea, en Coahuila existe un Tribunal de Justicia Administrativa y hasta magistrados tiene. Quién sabe qué asuntos atenderán y qué tanta utilidad tendrán para los coahuilenses, pero de que cobran dieta y bien cobrada, delo por hecho.



El caso es que, en claro ejercicio para justificar su permanencia, los magistrados Sandra Rodríguez Wong, Marco Antonio Martínez Valero, Yolanda Cortés Flores, Sandra Miranda Chuey y el priista Alfonso García Salinas, se echaron la vuelta al Palacio de Coss, en donde se encontraron con el diputado Emilio de Hoyos Montemayor, a quien aprovecharon para entregarle lo que denominaron Memoria Anual 2020. ¿Y eso qué significa? Quién sabe, pues su contenido, solo ellos lo conocen. Todo sea por justificar la permanencia en la nómina y el presupuesto, ¡caray!





Lo que sea necesario



El gobernador Miguel Riquelme no escatimará en apoyo para la logística enfocada a la vacunación contra el Covid-19, que la Secretaría de Salud tiene contemplado realizar en cinco fases.



Para ello, el secretario de Salud, Roberto Bernal, se apoyará de las Fuerzas Armadas y de todos los recursos que tenga al alcance, con el fin de brindar con seguridad y en orden, las dosis a todos los coahuilenses de manera paulatina.







Muy presumido



El que anda muy presumido es el dirigente del PRI Coahuila, Rodrigo Fuentes Ávila. Resulta que, en el recuento del resultado de la elección del 18 de octubre, cuando el tricolor se llevó carro completo en la elección de diputados locales, la sección electoral de donde vive, en Torreón, fue la que más votos recibió a favor del PRI, no solo en la Perla de La Laguna, sino en todo el estado.



Con razón, durante las pasadas campañas electorales Rigo Fuentes hablaba de predicar con el ejemplo, como que sabía por dónde iba la cosa.