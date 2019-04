30 Abril 2019 04:10:00

Las denuncias penales contra Papis en Allende

UNA MUY PRODUCTIVA REUNIóN SOSTUVIERON alcaldes de Piedras Negras, Claudio Bres y su homólogo de Eagle Pass, Ramsey English Cantú en la Pirámide del Sol, donde también fueron convocados dirigentes de cámaras empresariales e importantes directivos de empresas diversas para conocer la problemática fronteriza, sus proyectos y cómo es que se atienden de manera conjunta los temas de interés en ambos lados del río Bravo…



AL EVENTO ASISTIERON EMPRESARIOS gasolineros como el presidente de la Canaco, Carlos González; también el empresario gasero Aniceto Hernández Gayoso; además la presidenta de los maquiladores, Blanca Tavares; empresarios de la industria de la construcción y el presidente del consejo de desarrollo económico de la ciudad, Morris Libson…



AHÍ SE PLANTEARON LAS PROBLEMÁTICAS de temas aduaneros, de la industria y de aspectos que pueden impactar de forma positiva y para mejorar en la comunidad y en particular al sector productivo…



RAMSEY, EL ALCALDE DE Eagle Pass, también platicó sobre las experiencias en el lado norteamericano y cómo es que se han enfrentado retos y realizado acciones para sacar adelante la problemática…



III

POR CIERTO QUE DURANTE la plática que dio el alcalde de Eagle Pass salió a relucir el tema de todos los problemas que ocasiones Ferromex, que después del río Bravo toma el nombre de Kansas City como empresa…



Y ES QUE RESULTA QUE no hace muchos días se llevó a cabo una consulta en donde se mencionaba el bloqueo de calles, estudios que se realizaron para ver la factibilidad de que se cerraran las calles en un intento de la empresa ferroviaria de hacer lo que sin permiso realizó en Piedras Negras y de poner un vallado en toda la instalación, algo que la ciudad no le permitió…



PERO NO SOLO ESO, sino que para que la empresa pueda operar de la forma que lo hace le han obligado a pagar impuestos y aportaciones a la ciudad por más de 90 millones de dólares…



ES DECIR, ACA DEL lago mexicano aportan dos o tres millones de dólares para un puente que está inconcluso, mientras que del lado norteamericano la aportación es 30 veces mayor…



ADICIONAL A ESO, LA EMPRESA está obligada a no contaminar con ruido toda la zona urbana y tiene restricciones en el uso de las cornetas o el silbato del tren para no causar molestias a los vecinos. Eso no lo han hecho nunca en Piedras Negras…



COMO QUE YA VA siendo hora de que se le aplique por parte del Estado o del municipio una buena disciplina a Ferromex…



VEREMOS QUÉ OPINAN EMPRESARIOS como el dirigente de la Canaco, Carlos González y la presidenta de INDEX sobre el tema, porque allá tratan a la ciudad como de primera y acá la menosprecian en sus acciones por parte de Ferromex…



III

DONDE ESTÁ POR CAER la voladora y la Fiscalía anticorrupción es en Allende, Coahuila, en búsqueda de Reynaldo Tapia, exalcalde, alias “Papis” luego de que Comisión Federal de Electricidad llegó a la planta potabilizadora de Simas de ese municipio y detectó que se robaban la electricidad mediante una trampa de las llamadas “diablito”…



COMO EL ASUNTO VIENE desde la época de “Papis”, de manera atinada el alcalde Antero Alvarado no quiso problemas y llegará a un acuerdo con CFE para el pago de dicho cálculo de consumo, pero por lo pronto pondrá una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción contra el exalcalde, que no duden que ahora sí vaya a dar a prisión…



EL TEMA NO ES SOLO eso, asunto lo podría tomar la Fiscalía General de la República y como en ese entonces el gerente de Simas era el hermano de “Papis”, pues no duden que no sea solo el exalcalde el que termine tras las rejas, sino también parte de su familia…



AHORA EL ALCALDE DE ALLENDE, Antero Alvarado debería de revisar bien a los nogaleros muy amigos o relacionados con “Papis” porque si fue capaz de robar el fluido eléctrico de CFE no duden que haya puesto varias tomas clandestinas para los sistemas de riego de los amigos, o incluso de uno que otro que le puede estar cuidando algunos negocios…



III

DENTRO DE LOS EVENTOS aÚn por confirmar para la visita del Presidente Andrés Manuel López Obrador, se podría amarrar en los próximos días una reunión con empresarios de la región…



AUNQUE NO SE HAN dado a conocer los detalles de la visita, la agenda, salvo el evento en la Gran Plaza, incluso el Presidente podría pernoctar en nuestra ciudad…



SI LA AGENDA VA amarrada con los que se programan para otros municipios de Coahuila, podría ser probable que haya dicha reunión con empresarios, lo que sin duda sería de destacar, por el mensaje que les dará en cuanto a aprovechar las ventajas fronterizas y a incentivarlos a trabajar por un mejor México desde esta frontera norte…