23 Febrero 2019 04:10:00

Las desapariciones de Torres Charles

LA RENUNCIA DE CHUY TORRES Charles a la Administración Central de Investigación Aduanera no obedece a lo que realmente dijo en su carta enviada a la titular del SAT, para enfrentar un pleito legal y lo que se ha señalado como un amague a quienes emprendieron una embestida contra él…



LA REALIDAD ES QUE quienes han trabajado con Torres Charles saben que evade los problemas, se oculta y rápido deja que otros resuelvan por él, lo que él debía de atender…



Y PARA MUESTRA AHÍ va un ramo. Cuentan algunos de sus excolaboradores que cuando inició su gestión en Coahuila como procurador era muy dado a que había algún problema grave y se iba de viaje a la capital del país y dejaba de encargado a su segundo: “Ahí tú te encargas y me avisas cómo resuelves”, era una de sus frases favoritas. Y el problemón de secuestro, balaceras o lo que fuese lo tenía que resolver un abogado nigropetense que era su subalterno…



OTRA OCASIÓN, CUANDO ACUDIÓ en Piedras Negras a la toma de protesta de Pepe Maldonado, llegó al restaurante Charcoal y convivía con Chad Foster y el entonces cónsul Santana en el privado de dicho restaurante y repentinamente se escuchó un disparo y salió rápido al aeropuerto y dejó aquí al delegado con el problemón…



LUEGO INVENTARON QUE UN francotirador, que el disparo iba para el fiscal y no sé qué cuentos más. La versión más cercana era que a uno de sus escoltas, que se quedó dormido en la caja de la pick up se le fue un tiro y pasó lo que pasó con una madre de familia inocente…



AHÍ DE IGUAL FORMA Torres Charles le sacó la vuelta al asunto y se fue rápido a Saltillo en lugar de quedarse a atender el caso él directamente….



AL RECIBIR EL EMBATE de Reyes Flores Hurtado y la balconeada de los medios, recordó que él no está para puestos que requieren temple de acero, como Aduanas, y muy seguramente por ello aventó la chamba…



EL EXFISCAL Y AHORA exnÚmero dos de Aduanas sabe que ni hoy ni en seis años más podrá enfrentar en un pleito legal al superdelegado, al que por cierto, se la deben y muy seguramente querrá que se la paguen…



III

NI EL SECRETARIO DE DESARROLLO Rural de Coahuila, José Luis “El Chapo” Flores Méndez, ni los nogaleros de las distintas regiones del estado han querido hablar del tema del desplome de los precios de la nuez, que para este cierre del 2018 enfrentaron al cerrarse las exportaciones al continente asiático, principalmente a China…

LOS NOGALEROS QUE VIERON al menos dos o tres años de bonanza y de un oro café que triplicó sus precios rápidamente, hoy enfrentan una nueva realidad y algunos, no todos, aún tienen en sus bodegas decenas de toneladas del producto en espera de un milagro…

EL PRECIO DEL PRODUCTO llegó a cotizarse arriba de 140 pesos por kilo y hoy algunos desesperados, que ya no aguantaron la presión, han vendido en 55 pesos el kilo de lo que les quedó o que cosecharon y no habían querido malbaratar…

ESPEREMOS QUE NO SE desanimen esos nuevos nogaleros que se asentaron sobre la ribereña desde Nava hasta Hidalgo, tanto por la reforma energética como por lo que prometía el precio de la nuez en el 2016 y 2017, porque algunos sembraron cifras de nogales que ni se imaginan, claro con dinero de la Sagarpa…

III

QUIEN RETÓ A LA SECRETARÍA de Educación fue el director de una escuela primaria que enfrenta una denuncia por acoso a una madre de familia…



Y ES QUE A pesar de que está denunciado ante la Fiscalía por un delito grave, de tener al menor dos señalamientos previos de este tipo de conducta inapropiada y peligrosa, y de que el área Jurídica de la SEP Coahuila lo ha notificado para que ya no asista al plantel, el directivo sigue acudiendo a diario a la escuela, lo que provoca preocupación y hasta extrañeza de los padres de familia ante tan grave actitud…



NO SABEMOS SI EL SECRETARIO Higinio González sabe del caso, pero lo que sí queda claro es que el directivo reta a la Secretaría, pues hace lo que le viene en gana y con todo y denuncia y de que ha comparecido varias veces en la Fiscalía, sigue el frente del plantel y acude a la escuela…



MUY SEGURAMENTE EL LUNES en Saltillo, donde fue citado por el departamento jurídico, lo estarán esperando con un nuevo oficio de desacato, a una indicación de su supervisor y del subdirector de Servicios Educativos…



III

A QUIEN YA CONOCEN como “Don Billeto” es a Teodoro Rodríguez, gerente de Simas en Piedras Negras, por los montos de inversión que tienen proyectados con el apoyo del alcalde Claudio Bres en dicha empresa paramunicipal…



PUES RESULTA QUE Teo tiene proyectado para el 2019 una inversión superior a los 200 millones de pesos en al menos nueve proyectos en fórmulas combinadas y respaldadas por el municipio…



ELLO PROVOCARÁ UNA TRANSFORMACIÓN del SIMAS y sobre todo por cómo es que se han cabildeado los dineros ante la Sedatu y ante la Conagua, algo que no se aplicó antes y que ahora refleja un futuro muy prometedor para nuestra ciudad…