29 Marzo 2020 04:10:00

Las elecciones locales y el Covid-19

Hoy, y durante algunos meses más, cuando hablemos de cualquier actividad humana debemos de considerar la contingencia del coronavirus que está presente en el mundo, y que según el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, quien está al frente de la salud de los mexicanos por la pandemia del Covid-19, el pico de la crisis será en agosto y la recuperación en septiembre u octubre. Es decir, esto llevará –en el mejor de los pronósticos– cinco o seis meses más.



Por tal razón, las actividades masivas serán pospuestas hasta que pase la crisis, tal es el caso de las elecciones de diputados locales programadas para el próximo 7 de junio. Aunque la controvertida Gabriela de León Farías, presidenta del Instituto Electoral de Coahuila, y acusada de todas las viciosas prácticas de los funcionarios públicos, se opone –por razones que no ha dicho– a posponer la fecha de las elecciones, de ella no depende la última decisión.



Como es de todos sabido, en Coahuila inició el proceso electoral desde el 1 de enero cuando comenzaron las precampañas. Dichas elecciones son consideradas en nuestro estado como la “madre de las elecciones”, porque de ellas depende que el Gobierno estatal priista conserve la mayoría en el Congreso local para no tener una oposición legislativa y así poder mantener vigentes los proyectos gubernamentales.



Es cierto que hasta ahora, los pronósticos electorales favorecen al PRI. Según los conocedores, en estas elecciones los resultados serán de 12 victorias priistas de las 16 diputaciones de mayoría que se disputarán en los mismos distritos coahuilenses.



También es verdad que las próximas elecciones no serán muy concurridas, porque el efecto López Obrador ya no será determinante, pues el Presidente ya no aparecerá en las boletas electorales, como sucedió en las elecciones presidenciales de 2018.



Hay quienes aseguran que las elecciones coahuilenses ya fueron pactadas, y que el presidente López Obrador no meterá las manos en el proceso ni en los resultados electorales, dejará que dicho proceso electoral transcurra libremente, pues finalmente el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís no es considerado en Palacio Nacional como un mandatario opositor al Gobierno federal de la cuarta transformación, y eso es bueno para el PRI porque conservará la ventaja electoral que según los conocedores tienen los priistas.



Por tal motivo, posponer la fecha de las elecciones coahuilenses no afectará los resultados previstos, solo falta que las autoridades electorales de la nación, cancelen la fecha programada y determinen otro día para celebrarse.





Preguntas huérfanas:



¿Por qué a pesar de las protestas de los trabajadores de la salud todavía es hora que no les proporcionan lo necesario para trabajar y atender a la población sin temor a los riesgos que implica el Covid-19 para su salud?



¿Dónde están los miles de millones de pesos que el presidente López Obrador aseguró que tiene guardados para enfrentar la crisis del coronavirus en nuestro país?